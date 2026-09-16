Италия премахва един данък. Облекчението

Италия премахва пътния данък за около 14,5 млн. автомобила и мотоциклета. Това обяви премиерът Джорджа Мелони, цитирана от „Ройтерс“.

Облекчението ще обхване всички мотоциклети и над 70% от малките и средните автомобили. Всеки гражданин ще може да се възползва от него за едно превозно средство.

Мярката ще важи за цялата 2027 г. – от 1 януари до 31 декември. Очакваната цена за държавата е около 2,36 млрд. евро.

„Днес правителството премахва един от данъците, които италианците мразят най-много“, заяви Мелони в изявление, разпространено от нейния кабинет.

Голямо облекчение за шофьорите

Решението идва на фона на предстоящите през следващата година парламентарни избори в Италия. „Ройтерс“ отбелязва, че мярката е обявена в момент, когато се очаква оспорвана политическа надпревара.

Правителството е изправено и пред сериозно предизвикателство с публичните финанси. Държавният дълг на Италия се очаква да достигне близо 139% от БВП през тази година, което поставя страната сред най-задлъжнелите в еврозоната.

Очаква се бюджетният план на Италия да бъде актуализиран през следващите седмици.