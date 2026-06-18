Милиони тонове петрол вървят през Ормузкия проток

Въоръжените сили на САЩ прекратиха морската блокада на Иран и повече няма да пречат на движението на плавателните съдове, които пристигат в иранските пристанища или отплават оттам. Това съобщиха от Централното командване на американската армия.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс съобщи, че вече 12,5 милиона барела петрол вече са превозени през Ормузкия проток след подписването на меморандума за разбирателство за слагане на край на продължилата почти четири месеца война, предаде Ройтерс.

Ванс каза още, че Иран не е обстрелвал кораби снощи. По думите му Ислямската република ще трябва да се сдобие с много пари, за да възстанови програмата си за ядрени оръжия.

Веднага след подписването на меморандума за мир цените на петрола се понижиха с повече от 1 долар за барел в четвъртък.

Това подобри перспективите за глобалните доставки на суров петрол. Фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 1,64 долара, или 2,06%, до 77,91 долара за барел. Американският лек суров петрол West Texas Intermediate (WTI) загуби 1,80 долара, или 2,34%, достигайки 74,99 долара за барел, предаде "Ройтерс".

"Бих казал, че 60-дневният срок официално започна днес", заяви още Ванс пред репортери в Белия дом, цитиран от БТА.

Що се отнася до частта за Ливан от споразумението, Ванс изрази очакване и двете страни да спазват сделката. Той добави, че САЩ искат ливанското правителство в определен момент да поеме контрола над Южен Ливан.

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