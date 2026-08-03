Израел не вярва на "Хамас": Предупреди САЩ за сериозен риск

Израел е изразил „сериозни опасения за сигурността“ си пред Белия дом относно предложеното споразумение за разоръжаване на „Хамас“, съобщава Асошиейтед прес.

Изявлението идва дни след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че е постигнато споразумение за разоръжаването на палестинската групировка като част от по-широк план за прекратяване на конфликта в Газа, предава БТА.

Говорителят на канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху Дорон Шпилман заяви, че според израелското разузнаване „Хамас“ продължава да работи за възстановяване на военния си потенциал, а не за реална демилитаризация.

„Нашата оценка е, че ако се изтеглим, преди „Хамас“ действително да се разоръжи, групировката бързо ще възстанови военното си присъствие в Газа, ще изгради отново терористичната си инфраструктура и отново ще представлява заплаха за Израел“, заяви Шпилман.

По думите му Израел няма да изтегли армията си от ивицата Газа, докато не бъде извършено пълно физическо предаване на оръжията.

„Разоръжаването означава физическо предаване на оръжията. Нищо друго“, подчерта той.

Какво предвижда планът на Тръмп?

Според предложението на американския президент процесът ще се осъществява поетапно и включва:

предаване на оръжията от „Хамас“;

демонтиране на мрежата от подземни тунели;

постепенно изтегляне на израелските сили;

поемане на управлението на Газа от палестинско технократско правителство;

разполагане на международни сили за сигурност;

възстановяване на разрушената инфраструктура в анклава.

Според документ, с който Асошиейтед прес твърди, че разполага, оръжията на контролираната от „Хамас“ полиция трябва да бъдат предадени на подкрепян от САЩ Национален комитет за администрация на Газа след създаването му.

Процесът по унищожаването на тежките оръжия, демонтажа на военните съоръжения и тунелите също ще бъде обвързан с поетапното изтегляне на израелските сили.

Изборите в Израел усложняват ситуацията

Асошиейтед прес отбелязва, че изглежда малко вероятно Израел да направи сериозни отстъпки преди парламентарните избори през октомври.

Премиерът Бенямин Нетаняху е под натиск както от крайнодесните си коалиционни партньори, които настояват военният натиск върху „Хамас“ да продължи, така и от политическите си опоненти, които го обвиняват, че не е предотвратил нападението от 7 октомври 2023 г.