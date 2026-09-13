Мисията (не)възможна за Близкия изток
В тайните совалки между Израел и „Хамас“ се включиха знакови фигури
Следете всички новини, анализи и коментари за Разоръжаване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В тайните совалки между Израел и „Хамас“ се включиха знакови фигури
Групировката хич няма намерение да се разоържава
Призова двамата лидери да обсъдят разоръжаването
Увеличението на военните разходи по-скоро стимулират надпреварата във въоръжаването
Американският президент Барак Обама направи историческо посещение в Мемориалния парк на мира в Хирошима, с което стана първият действащ държавен глава...
Киев. Украинският президент Порошенко обяви едноседмично прекратяване на огъня срещу проруските военни, предаде BBC. Това става ден след като Порошен...
Дамаск. Сирия е унищожила всичките си обявени съоръжения за производство на химически оръжия, като по този начин изцяло спазва наложените й крайни сро...
Унищожаването на сирийския химически арсенал започна вчера от инспекторите на Организацията за забрана на химическите оръжия, като боеприпасите се уни...
"Международните химически експерти на ООН са започнали да закриват обекти, в които се съхранява химически арсенал". Това пише в официално комюнике на...
Москва. "Русия е готова да предостави военнослужещи и военни полицаи за реализирането на плана за химическото оръжие в Сирия, но не става дума за из...
Дамаск е предоставил на Москва нови доказателства за използването на химическо оръжие от опозицията
Русия и Китай продължават да се въоръжават