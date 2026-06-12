Ултиматум! Патовата ситуация в Ормузкия проток
Иран отхвърли 15-точковия план на САЩ
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Иран отхвърли 15-точковия план на САЩ
Говори Дмитрий Песков
Украинският президент даде брифинг
Развръзката се чака до дни
Преговорите за прекратяване на дългогодишния руско-украински конфликт, водени от Съединените щати, продължават
След разговорите с украинската делегация
Ще поиска нещо много голямо
Москва подготвя обществото за отказ от плана на САЩ и настоява за максимални териториални искания
Европейските и други западни лидери се опитаха да изработят координиран отговор на искането му
Случи се малко след изказването на Зеленски
Вашингтон мълчи, а Москва печели от разпространението на твърденията
Президентът на САЩ призова за край на атаките в Газа, а израелското правителство обяви пълно сътрудничество с Вашингтон
Европейският съюз трябва да поеме водеща роля за възстановяването на Газа и поддържането на диалога между страните
Институтът "Тони Блеър" е участвал в изготвянето на плана за мир
Заявлението направи посланикът на САЩ в Турция
За първи път след края на Втората световна и двамата искат победа и то впечатляваща
За Украйна е неприемлив всеки мирен план, който включва отказ от окупирани територии
Съединените щати и Русия се споразумяха за мирен план за Сирия. Двете страни одобриха план за намаляване на насилието в страната и постигане на полити...
Съветът за сигурност на ООН прие единодушно резолюция в подкрепа на мирен план за Сирия, предвиждащ властите и опозицията да започнат преговори идния...