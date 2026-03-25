Цените на петрола паднаха след като Тръмп изпрати мирен план

Суровият петрол Brent -глобалният пазарен еталон, поевтиня с близо 6%, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп изпрати мирен план до Иран.

Около 00:30 часа по Гринуич барел петрол Brent се търгуваше с 5,92% по-ниско - на цена от 98,30 долара.

Американският референтен петрол West Texas Intermediate също поевтиня - с 5,01% до 87,72 долара за барел, съобщава bTV.

Спадът идва на фона на надеждите на пазарите, че дипломатическа инициатива може да доведе до деескалация на конфликта в Близкия изток и да намали риска от сериозни прекъсвания на доставките на петрол.

Съединените щати изпратиха на Иран план с 15 точки за прекратяване на войната, който включва строги ограничения върху ядрената програма на страната и повторното отваряне на протока Ормуз, предаде АФП.

Според "Ню Йорк Таймс", който цитира двама анонимни служители, предложението е изпратено на Иран чрез Пакистан, който е предложил да посредничи. Канал 12 в Израел съобщи, че САЩ и Иран ще обявят едномесечно прекратяване на огъня, през което време ще преговарят въз основа на предложението.

