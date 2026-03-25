САЩ отстъпват за едното условие пред Иран, другото категорично - не

Съединените щати са изпратили на Иран план с 15 точки за прекратяване на войната, който включва строги ограничения върху ядрената програма на страната и повторното отваряне на протока Ормуз, предаде АФП.

Според "Ню Йорк Таймс", цитиращ двама анонимни служители, предложението е изпратено на Иран чрез Пакистан, който е предложил да посредничи. Канал 12 в Израел съобщи, че САЩ и Иран ще обявят едномесечно прекратяване на огъня, през което време ще преговарят въз основа на предложението, предаде БГНЕС.

Планът предвижда прекратяване на всяко обогатяване на уран на иранска територия и предаването на вече обогатения материал, който Израел и САЩ твърдят, че може да се използва за създаване на ядрена бомба, посочи Канал 12. Според израелския канал Иран също така ще разреши свободен достъп през протока Ормуз, тясната морска артерия към Персийския залив, през която преминава една пета от световния нефт, след като частичната му блокада в отговор на удари доведе до резки повишения на световните енергийни цени.

В замяна Иран ще получи облекчаване на всички санкции, съобщава израелският репортаж. Иран също така ще получи помощ за развитие на гражданската ядрена енергия на площадката Бушер, ключово съоръжение, за което Техеран обвини Израел, че е нанесъл удар.

По-рано президентът Доналд Тръмп заяви, че е оптимистично настроен относно дипломацията с Иран. В плана не се споменава принудителна смяна на правителството, чиято режимна власт седмици по-рано безмилостно потуши масови протести с цената на много жертви.

Така според двете главни условия, заради които започна всичко - ядрената програма на Иран и политическия режим, излиза, че отстъпката е 50 на 50.

