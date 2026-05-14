Свиват цената на златото. Притиска валутните резерви

Драстичен таван за безмитния внос на злато в опит да свие потреблението и цената на златото наложи Делхи. Целта е да се ограничи износа на бижута до 100 килограма само с лиценз и да се въведе засилен контрол заради натиска върху валутните резерви, което ще доведе до понижаване на цената на златото. Според информация на Ройтерс правителството налага лимит от едва сто килограма ценен метал за всеки получен лиценз. Страната заема позицията на втория по големина потребител на злато в света, а новата мярка е част от поредица от стъпки, целящи спешно ограничаване на вноса и защита на националната икономика.

Финансов натиск и скок на митата

Решението на Делхи идва непосредствено след друго мащабно ограничение. По-рано същата седмица митата върху вноса на злато и сребро бяха вдигнати драстично от шест на петнадесет на сто. Основните причини за рестрикциите са свързани със защитата на валутните резерви, тъй като високите световни цени на горивата оказват сериозен натиск върху индийската икономика. Държавата се опитва да спре изтичането на капитали към външни пазари чрез ограничаване на покупките от чужбина.

Индия е сред световните лидери в експорта на златни изделия. До момента схемата за предварително разрешение чрез лицензи позволяваше на местните бижутери да внасят суровина без мито, стига тя да е изцяло предназначена за преработка и последващ износ.

Новите три бариери пред бизнеса

Преразгледаните правила на индийското правителство въвеждат три ключови филтъра за компаниите. На първо място се въвежда обвързване с предишния износ, като бъдещи лицензи ще се издават само ако компаниите са изпълнили поне петдесет на сто от досегашните си износни задължения.

На второ място се налагат строги проверки на място. Фирмите, които кандидатстват за подобен лиценз за първи път, ще преминават през задължителни физически инспекции от регионалните власти. Целта е да се докаже реалното съществуване, производственият капацитет и изправността на фабриките. На трето място се въвеждат двуседмични одити, при които притежателите на разрешителни са длъжни да представят отчети на всеки четиринадесет дни. Документите за вноса и износа на злато трябва да бъдат изрично заверени от независим сертифициран счетоводител.

Притеснения в бижутерийния сектор

Бизнесът в страната реагира остро на затегнатия контрол, като мерките се определят от бранша като прекомерни и опасни за търговския баланс. Представители на сектора изразяват опасения, че правителството иска да ограничи вноса на злато на всяка цена, макар и това да доведе до възможен спад в износа на готови бижута. Износител от Мумбай коментира пред Ройтерс, че новите изисквания налагат извънредна тежест върху производителите.

