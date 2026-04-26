Находище на ценни метали в Европа намалява зависимостта от Китай

Най-голямото находище на редки земни елементи, сред които и най-важните за индустрията метали, в Европа се оказва значително по-мащабно, отколкото се смяташе досега. През март 2026 г. компанията Rare Earths Norway обяви, че минералният комплекс Фен в областта Телемарк, Южна Норвегия, е преоценен с чувствително по-голям обем. Общото съдържание на редкоземни оксиди достига 15,9 милиона метрични тона. Това представлява увеличение от около 81% спрямо предходните оценки.

Рязък скок в запасите и ново ниво на сигурност

Преди едва две години запасите на находището се изчисляваха на 8,8 милиона тона. Освен количествения ръст, новата оценка носи и качествена промяна - част от ресурсите вече са класифицирани като „индикирани“, което означава по-висока степен на геоложка сигурност и по-добро разбиране на структурата на находището.

Минералите, които движат бъдещето

Особеното значение на Фен се крие в неговия състав. По данни на Rare Earths Norway около 19% от съдържащите се оксиди са неодим и празеодим (NdPr) - ключови елементи за производството на постоянни магнити. Именно те са в основата на електромобилите, вятърните турбини, модерната електроника и редица отбранителни технологии, включително сензори, авиационни двигатели и военни дронове.

Тази характеристика прави находището особено ценно на фона на глобалната зависимост от Китай. В момента азиатската държава контролира около 90% от световната преработка на редки земни елементи, а през 2024 г. около 95% от вноса в Европейския съюз идва от Китай, Малайзия и Русия. Това вече не е само икономически, а стратегически въпрос.

Повратна точка за Европа

Германецът Бернд Шефер, генерален директор на EIT RawMaterials, определи новата оценка като повратен момент. По думите му находището се превръща от обещаващ проект в актив от световна величина, който може реално да намали риска за най-уязвимите вериги за доставки в Европа.

Седем пъти по-голямо от конкуренцията

Сравнението с други европейски находища е показателно. Досега водещо беше шведското находище Per Geijer на LKAB край Кируна, оценявано на около 2,2 милиона тона редкоземни оксиди. Сегашните 15,9 милиона тона във Фен означават над седем пъти по-голям ресурс.

Този мащаб има пряко икономическо значение. Добивът на редки земни елементи е изключително капиталоемък процес, а по-големите находища позволяват разходите за инфраструктура, разрешителни и експлоатация да бъдат разпределени върху по-голям обем суровина. Именно това често прави разликата между проект, който е просто възможен, и такъв, който е реално печеливш.

Дългият път до реалния добив

Въпреки потенциала, проектът все още е в административна фаза. Главният изпълнителен директор на компанията Алф Рейстад посочва, че макар да има разрешение за добив, предстои получаването на окончателно разрешение за експлоатация. Това е ключово условие, за да може находището да бъде конкурентно на китайските производители.

Плановете предвиждат реален старт на производството не по-рано от края на 2031 г., като целта е годишен добив от около 800 тона NdPr от 2032 г. нататък. Този обем ще допринесе за европейските нужди, но няма да бъде достатъчен, за да покрие изцяло дефицита на континента.

Допълнително предизвикателство остават строгите екологични и социални процедури в Европа, които често забавят подобни проекти. Именно те ще определят дали амбициозният график може да бъде спазен.

Въпреки това, находището Фен вече се очертава като стратегически ресурс, който може да промени позициите на Европа в глобалната битка за суровини и технологии.

