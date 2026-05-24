Намериха залежи на много ценен метал за 64 млрд. долара

Голямо литиево находище, оценявано на 64,4 млрд. долара, е открито под Апалачите в Съединените щати, съобщава IDR. Според данните ресурсът може да покрие потребление, равняващо се на повече от три века внос на литий при миналогодишните нива.

Металът е ключов за производството на батерии за смартфони, лаптопи и електрически превозни средства. Откритието идва в момент, когато САЩ все още купува близо половината от необходимия литий от чужбина.

Нов ресурс в 18 района

По оценка на Геоложката служба на САЩ Апалачите съдържат приблизително 2,5 млн. метрични тона литий. Минералът е локализиран в 18 зони, включително в Северна Каролина, Южна Каролина, Мейн и Ню Хемпшир.

За определяне на потенциалните находища учените са използвали геоложки карти, геохимични проби и моделиране. Така са очертали райони, в които концентрацията на литий може да има значение за бъдещ добив и за индустрии, зависими от батерии.

Залогът е минералната сигурност

Директорът на USGS Нед Мамула определя откритието като „значителен принос за сигурността на минералите в САЩ във време, когато глобалното търсене на литий бързо нараства“.

Според представените оценки ресурсът би могъл да бъде достатъчен за производството на 1,6 млн. големи промишлени батерии, за захранване на 130 млн. електрически превозни средства, за работата на 180 млрд. лаптопа в продължение на хиляда години или за създаването на 500 млрд. мобилни телефона.

Как се е образувал литият

Литият в района е свързан с богати на този елемент пегматити, образувани преди повече от 250 млн. години при процесите на планинско изграждане. Според обяснението на службата високите температури и налягането са довели до топене на дълбоки скали в земната кора, като част от магмите са били богати на литий.

Този геоложки процес е оставил ресурси, които днес могат да се окажат важни за икономиката на чистите технологии. Експерти смятат, че при развитие на добива САЩ може да се доближат до възстановяване на позициите си като значим производител на литий - роля, която страната изгуби преди около три десетилетия.

