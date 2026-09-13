Намериха залежи на много ценен метал за 64 млрд. долара
Новите данни сочат ресурс в 18 района, включително в двата щата Каролина, Мейн и Ню Хемпшир
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Новите данни сочат ресурс в 18 района, включително в двата щата Каролина, Мейн и Ню Хемпшир
Малката потребителска кошница гони 60 евро, сиренето е над средното за ЕС, а КНСБ настоява за проверки
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Това беше първата среща лице в лице между Доналд Тръмп и Майкъл Коен
Тя е извадена от обращение в края на 1996 г.
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Лидepът нa ĸpиптoвaлyтитe e зaгyбил $1 тpилиoн пaзapнa ĸaпитaлизaция
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Покупките на злато са стимулирани и от слабия долар
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Пазарната стойност на "Алибаба" в края на тази година възлиза на 570 млрд. долара
Точната стойност на откраднатото от дома на плеймейтката е около 92 000 евро
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