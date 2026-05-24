Откриха залежи на редкоземни елементи, които променят световния пазар

Китай е попаднал на нови находища на редкоземни елементи в североизточната част на страната, които според учените може да улеснят добива и да намалят екологичната вреда от него, съобщава Interesting Engineering. Откритието е направено в провинциите Хейлунцзян и Цзилин от екипи на Института по геология и геофизика към Китайската академия на науките и Администрацията по геология и минерални ресурси на провинция Хейлундзян.

Новите ресурси са важни заради ролята на редкоземните елементи в електромобили, вятърни турбини, смартфони, лазери, свръхпроводници и отбранителни технологии. Според изследователите находищата може допълнително да засилят водещата позиция на Китай в глобалните доставки на критични минерали.

По-различни находища от южните ресурси

Новите северни находища са се образували при многократни цикли на замръзване и размразяване в продължение на дълъг период. Това ги отличава от богатите на глина редкоземни ресурси в южните китайски провинции Цзянси, Хунан, Фуцзиен, Гуандун и Гуанси.

Основната разлика е в начина на извличане. При новите находища добивът не изисква химическо излужване - процес, който може да бъде скъп, по-слабо ефективен и вреден за околната среда. Освен това при него до 25% от редкоземните елементи може да останат неизползвани.

Защо откритието е важно за индустрията

Редкоземните елементи са ключови за редица съвременни технологии, включително двигатели за електрически превозни средства, високопроизводителни лазери, вятърни турбини и електроника. В природата те обикновено не се срещат в чист вид, а са част от различни минерални групи.

В новите находища обаче елементите се откриват в отделни частици, включително моназит и ксенотим. Това може да опрости процеса на извличане и да направи добива по-практичен в сравнение със част от досегашните методи.

Китай запазва силна позиция на световния пазар

Китай вече държи около 90% от световния капацитет за преработка на редкоземни елементи и над 60% от глобалното им производство. Затова всяко ново находище в страната има значение не само за местната индустрия, но и за международните вериги за доставки.

Особено важни са тежките редкоземни елементи, които са по-редки и имат стратегическо приложение в отбранителните системи и електромобилите. Досега китайските ресурси от този тип се свързваха основно с южните райони, но новите данни показват, че те може да са по-разпространени, отколкото се смяташе.

