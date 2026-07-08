Кои автомобили втора ръка поевтиняват

Цените на новите автомобили растат и все повече шофьори се обръщат към пазара втора употреба, за да спестят пари. Въпреки нарастващото търсене, средната цена на употребяван автомобил в Европа леко е намаляла, сочи докладът на AUTO1 Group, които се публикува всеки месец, предава "Аутомедия".

Това обаче не се отнася за всички. Тенденцията се различава в зависимост от вида на захранването, като бензинът и дизелът падат и електрическият се увеличава. Изследванията показват, че спадът на цените през юни спрямо май е 0,2%, но в същото време второто тримесечие приключва с ръст от 0,9% спрямо първите три месеца на годината

Като цяло, от януари насам средните цени на употребяваните автомобили в Европа са се увеличили с 2.9%, докато сравнението с юни 2025 показва лек спад от 1.1%. Изключение правят основно електромобилите, които продължават да регистрират увеличение на цените благодарение на нарастващото търсене.

Анализът на AUTO1 Group показва, че електрическите автомобили са най-динамичният сегмент на европейския пазар втора употреба. През юни цените са се увеличили с 5,4% спрямо предходния месец, докато от началото на годината ръстът е достигнал 18,5%. Второто тримесечие приключва с 15,2% в сравнение с първите три месеца на 2026, а увеличението на годишна база е 13.5%.

Традиционните задвижвания се представят различно. Бензиновите автомобили са поевтинели с 0,3% през юни, като същевременно са запазили ръст от 4,2% от началото на годината. На годишна база обаче цените са с 2.8% по-ниски, отколкото през същия период на 2025. От друга страна, дизелът продължава да пазара, като губи 0,8% в сравнение с май и 1,3% спрямо предходното тримесечие. От януари спадът достига 1,7%, докато спрямо юни миналата година той достига 4.1%.

По-стабилно е поведението на хибридните автомобили, които регистрират леко месечно увеличение от 0,3%, но като цяло остават непроменени в сравнение с началото на 2026. Въпреки това забавяне цените все още са с 1.4% по-високи от преди година, потвърждавайки, че това е пазар, който продължава да се развива с различни темпове в зависимост от технологията на задвижване.

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