Най-добрите японски коли на старо. Топ 5 неразрушими модела

Няколко японски автомобили се превърнаха в еталон за вечна служба и рядко имат нужда от ремонт. Тези модели спечелиха световно признание заради способността си да издържат с години в най-суровите условия и поддържат цената си на вторичния пазар. Тяхната покупка обаче със сигурност си заслужава.

1. Subaru Forester (поколение SJ)

Постоянно симетрично AWD: Легендарното задвижване на четирите колела гарантира перфектна стабилност и контрол върху всякаква настилка.

Издръжливи мотори: Атмосферните бензинови двигатели от сериите FB20 и FB25 нямат нужда от основни ремонти в продължение на стотици хиляди километри.

2. Mitsubishi Pajero IV

Офроуд ветеран: Класическата рама и доказаната във времето система за задвижване на четирите колела го правят безкомпромисен извън пътя.

Корави агрегати: 3,2-литровият дизел и бензиновият V6 са истински силови машини, а простата автоматична кутия няма счупване.

Равносметката: Високият разход на гориво се компенсира напълно от абсолютната проходимост и липсата на сериозни повреди.

3. Honda CR-V

Семеен фаворит: Един от най-популярните кросоувъри на планетата, съчетаващ просторен интериор с изключително евтина поддръжка.

Тайната под капака: Неразрушимите атмосферни двигатели K20 и K24 са в основата на легендарната му надеждност.

Ежедневен комфорт: Освен че не се разваля, моделът предлага отлична ергономичност и гъвкавост за градско и извънградско каране.

4. Lexus RX

Лукс, който не се чупи: Този модел разбива мита, че премиум автомобилите са капризни и скъпи за поддръжка.

Примерна износоустойчивост: Всички системи по колата са проектирани да издържат на времето.

Най-добрият избор: Версиите с класически атмосферен V6 двигател на практика нямат слаби места, стига да са обслужвани навреме.

5. Toyota Land Cruiser 200

Абсолютният титан: Повечето експерти го определят като безспорния номер едно по отношение на дълголетието.

Бронирана конструкция: Усиленото окачване и бруталната рама са създадени за редовно и безмилостно каране по тежък терен.

Инвестиция за десетилетия: Благодарение на огромните си и нефорсирани двигатели, този SUV е конструиран да служи вярно с десетилетия, без да ви оставя на пътя.

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