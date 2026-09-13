Експерт посочи най-добрите автомобили втора ръка
Топ 5 модела
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Топ 5 модела
Те автомобили се превърнаха в еталон за вечна служба
Омбудсманът предупреждава за опасна схема с лизингови коли от чужбина
Топ 10 модела
Целта е купувачите да бъдат насърчени да избират по-нови, по-модерни и по-екологични автомобили
Топ 5 според експертите
Тези автомобили предлагат лукс и стил
Това са отлични модели, които могат да бъдат закупени на изгодна цена
Купувачите имат богат избор
Те могат да опустошат портфейла ви и да ви подлудят
Някои модели крият много технически проблеми
Основните критерии са надеждност и практичност
Пазарът се променя с бързи темпове
Мазда е начело на класацията
Каква е причината?
10 успешни модела
Най-масовият автомобил, който кара българинът, е 10-годишен, внесен от Германия или Италия
Коя е челната десятка на тази класация
Търсенето на употребявани коли е по-голямо от предлагането
Какво следва