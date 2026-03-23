Посочиха най-добрите кросоувъри на старо

Кросоувърите са много атрактивни като нови автомобили и изключително популярни като употребявани. Именно втората категория е тази, върху която експертите се фокусираха и определиха топ 10 на автомобилите.
Купувачите ценят достъпните, практични автомобили, които се предлагат в огромни количества на пазара на употребявани автомобили.
Експертите на WhatCar са определили най-добрите модели в този популярен сегмент.
Тези модели кросоуври са издържали теста на времето и производителността, но въпреки това са сравнително модерни превозни средства.
Важно е да се отбележи, че закупуването на употребяван автомобил може да ви спести много пари.
Opel Grandland (2024 година);
Toyota RAV4 PHEV плъгин-хибрид (2019 година);
Porsche Macan (2014 година);
Kia Niro (2022 година);
Toyota RAV4 хибрид (2019-2024);
Mazda CX-5 бензин (2017-2025);
Nissan Qashqai (2014-2021);
Lexus UX (2019 година);
Skoda Kodiaq дизел (2017-2024);
Renault Scenic E-Tech (2023 година).
