Посочиха най-добрите кросоувъри на старо

Кросоувърите са много атрактивни като нови автомобили и изключително популярни като употребявани. Именно втората категория е тази, върху която експертите се фокусираха и определиха топ 10 на автомобилите.

Купувачите ценят достъпните, практични автомобили, които се предлагат в огромни количества на пазара на употребявани автомобили.

Експертите на WhatCar са определили най-добрите модели в този популярен сегмент.

Тези модели кросоуври са издържали теста на времето и производителността, но въпреки това са сравнително модерни превозни средства.

Важно е да се отбележи, че закупуването на употребяван автомобил може да ви спести много пари.

Opel Grandland (2024 година); Toyota RAV4 PHEV плъгин-хибрид (2019 година); Porsche Macan (2014 година); Kia Niro (2022 година); Toyota RAV4 хибрид (2019-2024); Mazda CX-5 бензин (2017-2025); Nissan Qashqai (2014-2021); Lexus UX (2019 година); Skoda Kodiaq дизел (2017-2024); Renault Scenic E-Tech (2023 година).

