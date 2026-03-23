Посочиха най-добрите кросоувъри на старо

Топ 10 модела

Посочиха най-добрите кросоувъри на старо
Снимка: Freepik
23 мар 26 | 18:32
Агенция Стандарт

Кросоувърите са много атрактивни като нови автомобили и изключително популярни като употребявани. Именно втората категория е тази, върху която експертите се фокусираха и определиха топ 10 на автомобилите.

Купувачите ценят достъпните, практични автомобили, които се предлагат в огромни количества на пазара на употребявани автомобили.

Експертите на WhatCar са определили най-добрите модели в този популярен сегмент.

Тези модели кросоуври са издържали теста на времето и производителността, но въпреки това са сравнително модерни превозни средства.

Важно е да се отбележи, че закупуването на употребяван автомобил може да ви спести много пари.

  1.  Opel Grandland (2024 година);

  2. Toyota RAV4 PHEV плъгин-хибрид (2019 година);

  3. Porsche Macan (2014 година);

  4. Kia Niro (2022 година);

  5. Toyota RAV4 хибрид (2019-2024);

  6. Mazda CX-5 бензин (2017-2025);

  7. Nissan Qashqai (2014-2021);

  8. Lexus UX (2019 година);

  9. Skoda Kodiaq дизел (2017-2024);

  10. Renault Scenic E-Tech (2023 година).

Автор Агенция Стандарт

