Нещо невиждано се случи на европейския автомобилен паза

В края на май 2026 марките на китайски производители за първи път в историята изпревариха японските по продажби на леки автомобили на европейския пазар. Това се случи въпреки защитните мита на Европейския съюз, които достигат 45,3% при електрическите автомобили от Китай, съобщава Nikkei Asia, позовавайки се на данни от Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA), предава "Аутомедия".

Общите продажби на нови автомобили на пет китайски марки – BYD, SAIC, Geely, Chery и Leapmotor, през последния месец на пролетта са се увеличили с 65% спрямо май миналата година и възлизат на 138 410 единици. В същото време комбинираните продажби на Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mazda и Mitsubishi намаляха с 3% - до 130 424 бройки.

SAIC отбелязва годишен ръст на продажбите в Европа за 17 поредни месеца, докато BYD, който беше включен в статистиката на ACEA, едва през юли 2025, отчете увеличение на продажбите за 11 поредни месеца. За разлика от тях, Nissan отбеляза растеж само за два от тези месеци, Suzuki за пет, а Mazda за седем.

Значителна част от растежа на продажбите е осигурена от BYD. Основният двигател на разширяването на китайските марки в Европа беше пускането на високотехнологични и сравнително достъпни модели, чиито цени остават конкурентни, дори като се вземат предвид огромните мита.

В Германия, например, компактният електрически автомобил BYD Dolphin се предлага на цена от 26 990 евро, което е с 3% по-евтино от сравнимия френски хечбек Renault 5 E-Tech. На този фон дялът на BYD на германския автомобилен пазар се е увеличил повече от три пъти през годината и е възлизал на 2,6%, а във Великобритания и Норвегия китайските марки вече са получили съответно 10% и 14% от общите продажби.

Според прогнозите на консултантските агенции, ако настоящата динамика продължи, общите продажби на китайски автомобили в Европа ще достигнат 2,3 милиона единици до 2031, а дялът на марките от Китай в европейския регион ще нарасне до 17%.

През юни стана известно, че Европейската комисия планира да наложи допълнителни мита върху вноса на plug-in хибриди от Китай през следващите седмици. Мярката е предназначена да затвори съществуваща законодателна вратичка, от която някои китайски производители вече са се възползвали, за да увеличат своя дял на европейския пазар.

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