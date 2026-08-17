Старком е първата компания с облигации на сегмент EuroBridge Market

От днес емитираните през април тази година облигации на мажоритарния собственик на Еврохолд България АД - Старком Холдинг АД, на стойност 200 млн. евро (ISIN: BG2100013262), вече се търгува едновременно на Българската фондова борса (БФБ) и Франкфуртската фондова борса (Frankfurt Stock Exchange, оперирана от Deutsche Borse) чрез EuroBridge Market – сегментът за двойно листване на ценни книжа на български компании в България и Германия.

Това е първата емисия дългови книжа на EuroBridge - проектираният от БФБ и Deutsche Borse пазарен сегмент, който свързва пряко българския и германския капиталов пазар и предоставя разширен достъп до глобален капитал за българските компании.

На 17 август в София в присъствието на ръководството на емитента и българската борса беше организирана церемония по биене на камбана на пода на БФБ, с което символично се постави началото на търговията с книжата на Старком. Събитието отбеляза успешното завършване на процеса по двойно листване на първата облигационна емисия на EuroBridge Market, което открива и добавя още повече възможности пред българските компании за достъп до глобални портфейлни инвеститори и капитал в един от водещите финансови центрове в Европа.

Облигационната емисия на Старком (ISIN: BG2100013262) е с общ обем от 200 млн. евро, разпределени в 20 000 броя безналични, обезпечени облигации с емисионна и номинална стойност 10 хил. евро всяка. Заемът е със срок от 7 години (падеж през април 2033 г.) и включва 3-годишен гратисен период по главницата. Емисията носи плаващ лихвен купон, формиран от 6-месечния EURIBOR плюс надбавка от 3.00% годишно, с гарантиран лихвен коридор между 5.00% (под) и 7.50% (таван).

Милен Христов, изпълнителен директор на Старком Холдинг АД, заяви: „Компаниите, които Старком притежава, имат натрупан солиден опит и реализирани десетки успешни проекти на международните капиталови пазари, някои от които са без аналог за корпоративния сектор в региона като стойност и значение. Дружествата в нашето портфолио се ползват с достатъчно високо доверие сред инвеститорите в Европа и на глобално ниво и в тази връзка листването на облигациите на компанията-майка - Старком, на EuroBridge е съвсем логична стъпка, която ще подкрепи ликвидността и търговията с книжата. Като първата българска компания с облигационна емисия на този сегмент, ние бихме били удовлетворени тази наша стъпка да подтикне и други български бизнеси да предприемат такъв ход с всички произтичащи от това позитиви и предимства за българската икономика. От това ще спечелим всички.”

Доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ, заяви: „Радвам се да обявя старта на първата емисия облигации на пазар Eurobridge едновременно на Българска фондова борса и във Франкфурт. С този старт отбелязваме нов етап от развитието на облигационния пазар на БФБ, който се развива много динамично през последните години. На българската борса годишно се набират по около 700 млн. евро в облигации. Със стъпването на Старком на него вече отваряме вратата към големите емисии с достъп до глобалните инвеститори. Желая успех на проекта на Старком и емисията да изпълни своите цели. Поздравявам специално екипа на дружеството, консултантите и инвестиционния посредник за този ход, както и нашите колеги в БФБ и Франкфурт, които съдействаха този проект да се реализира.“

Старком консолидира енергиен, застрахователен и финансов (управление на активи и инвестиционно посредничество) бизнес с притежавани от групата активи за 2.3 млрд. евро, разпределени в общо 11 дружества, които оперират на 11 пазара и в които са заети близо 7 хил. служители. Компанията е мажоритарен собственик (с 80% от капитала) на най-големия публичен холдинг в България - Еврохолд България АД, която притежава групата Електрохолд - един от водещите дистрибутори, доставчици и търговци на електроенергия в България, както и Соларс Енерджи ЕАД, един от големите инвеститори във фотоволтаични централи и системи за съхранение на възобновяема енергия. Старком е собственик също на застрахователното дружество Евроинс АД, което е пазарен лидер и развива дейност на няколко европейски пазара, както и на Евро-Финанс АД, водещ инвестиционен посредник, член на Deutsche Börse Xetra.