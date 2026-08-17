Вицепремиерът Пулев: Целта ни е качествена икономическа трансформация

Нашето управление е близо до хората, близо до индустрията и близо до регионите. Не бягаме от трудните разговори. Ние сме тук, на място, за да гледаме хората и бизнеса в очите и да чуваме директно проблемите, пред които са изправени. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на среща с областния управител на Плевен Иван Петков и представители на бизнеса от региона.

По думите му именно откритият и постоянен диалог с бизнеса е необходимата основа за провеждането на политики, които реално водят до икономически растеж и развитие на регионите.

Той посочи, че една от основните цели на правителството е да преодолее структурните дефицити натрупани през годините, които ограничават конкурентоспособността на компаниите и задълбочават регионалните дисбаланси. „Нашата задача е да създадем необходимите условия бизнесът да бъде по-конкурентоспособен, да разширява дейността си, да създава повече работни места и да инвестира в регионите. Това е част от по-голямата ни цел – качествена икономическа трансформация, която да доведе до по-добро състояние на регионите и по-високо качество на живот за хората“, заяви вицепремиерът.

Пулев акцентира, че управленската програма на правителството вече е факт и в икономическата си част поставя ясен фокус върху три взаимосвързани приоритета – привличане и насърчаване на инвестициите, решително намаляване на административната тежест и модернизация и развитие на инфраструктурата. „Инвестициите са номер едно приоритет в управленската програма. Създадохме необходимата архитектура, така че да имаме по-бързо и по-качествено административно обслужване и да консолидираме основните политики, свързани с инвестициите“, отбеляза той.

Като втори ключов приоритет Пулев открои решителното намаляване на административната тежест и регулациите. Вицепремиерът беше категоричен, че компаниите трябва да могат да насочват ресурсите си към развитие, инвестиции и нови пазари, а не към преодоляване на административни препятствия. „Основната роля на държавата е да създаде тук, на място в България, по-добра и по-качествена среда за правене на бизнес. Това означава работещи институции, спазване на срокове, по-малко регулации и по-малко административни изисквания към бизнеса“, посочи той.

По думите му обратната връзка от бизнеса ще бъде пряко използвана при предстоящата законодателна работа. Пулев обяви, че третият основен икономически приоритет в управленската програма е свързан с модернизацията и развитието на инфраструктурата. Вицепремиерът посочи, че без добра транспортна и енергийна свързаност устойчивото развитие на регионите е невъзможно.

Той заяви, че при ограничен ресурс в бюджета държавата трябва да търси нови и работещи механизми за реализиране на стратегически инфраструктурни проекти. В тази връзка Пулев представи подготовката на изцяло нова законодателна рамка за публично-частните партньорства. „Имаме изцяло нов проект на Закон за публично-частните партньорства. "Основната идея е да мобилизираме частен капитал, който в добър синхрон с държавата да ускори модернизацията на инфраструктурата“, посочи икономическият министър.

Той обясни, че механизмът може да бъде използван за реализацията на проекти в различни ключови сфери. По време на срещата с областния управител на Плевен и представителите на бизнеса от региона бяха обсъдени конкретните възможности за развитие на бизнес с висока добавена стойност в областта.

Акцент беше поставен върху подобряването на качеството на бизнес средата, развитието и обезпечаването на необходимия човешки капитал, привличането и задържането на специалисти и създаването на условия за завръщане на кадри в региона. Подчертана беше необходимостта от целенасочени политики за развитие на регионите и преодоляване на натрупаните регионални дисбаланси.