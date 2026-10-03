Село със славна история става имотна сензация. Новата Владая

Тихото и живописно село Гурково в община Ботевград преживява истински ренесанс и все повече експерти в сектора за недвижими имоти започват да го наричат Новата Владая. Ако допреди години районът привличаше предимно с историческото си минало и природните си дадености, днес той се превръща в най-новата гореща точка на имотния пазар в близост до столицата. Купувачи, уморени от пренаселеността, мръсния въздух и високите цени на квадратния метър в София, откриват в Гурково перфектния баланс между градски комфорт, зелена природа и стратегическа локация.

Имотният бум в Гурково - от селски къщи до затворени комплекси

Търсенето на имоти в Гурково отбелязва рекордни нива, а предлагането бързо намалява. Интересът обхваща както стари селски къщи с обширни дворове, така и нови масивни постройки. По-старите имоти, които се нуждаят от основен ремонт, стартират от цени между 40 000 и 55 000 евро, като обикновено вървят с парцели от 800 до 1200 квадратни метра.

В същото време напълно реновираните или новопостроените самостоятелни двуетажни и триетажни къщи се оферират на цени от 80 000 до 120 000 хиляди евро. Парцелите в регулация, подходящи за ново строителство, се търгуват между 20 и 30 евро на квадратен метър.

Инвеститорският интерес към района се засилва и с първите проекти за затворени комплекси от еднофамилни къщи. Проектите предвиждат модерни нискоетажни домакинства със самостоятелни дворове, контролиран достъп, видеонаблюдение и поддържани общи пространства. Цените в тези нововъзникващи комплекси стартират от 130 000 и достигат до 180 000 евро за завършена къща с площ между 130 и 180 квадратни метра.

Кой купува имоти в селото

Профилът на купувачите е разнообразен, но основната група се състои от IT специалисти и хора, които работят дистанционно. За тях физическото присъствие в офис в София е необходимо само веднъж или два пъти седмично, което прави живота на село напълно практичен.

Друга голяма група са младите семейства с деца, търсещи сигурност, чист въздух и собствен двор за игра. Те ценят възможността да отглеждат децата си в здравословна среда, без да се лишават от бърз достъп до градските училища и детски градини в близкия Ботевград. Наред с тях, предприемачи и инвеститори също купуват терени с цел изграждане на вили за гости и имоти за отдаване под наем през уикендите.

Предимствата на локацията между Ботевград и София

Основният двигател на имотния бум в Гурково е изключителната му транспортна свързаност и развита инфраструктура. Селото се намира само на тринадесет километра от общинския център Ботевград, което осигурява на жителите светкавичен достъп до болници, хипермаркети, административни услуги и голям брой работни места в развитата промишлена зона.

Връзката със столицата София също е изключително удобна. Разстоянието от седемдесет и пет километра се изминава за малко над четиридесет и пет минути благодарение на автомагистрала Хемус. Селото разполага с добра пътна мрежа, оптичен интернет, постоянно водоснабдяване и редовен автобусен транспорт.

Славна история и ролята в Априлското въстание

Гурково носи със себе си и дълбока историческа памет. Преди Освобождението то носи името Уруците заради заселилите се там през османското владичество юруци. По време на Априлското въстание през 1876 година и трагичните събития около разгрома на Ботевата чета, районът около селото става сцена на тежки гонения. След сраженията при Рашов дол османските власти донасят в селото побити на кол глави на загинали Ботеви четници.

Въпреки огромния риск от терор и репресии, будните местни българи проявяват невероятно себеотрицание. Те събират пари, откупуват главите на героите от османците и ги погребват скришом с почит в двора на местния храм. През 1884 година, от благодарност към руските войски и техния командир, селото официално приема името на генерал Йосиф Гурко.

Чудесата на Гурково и местните забележителности

Освен богатата история, Гурково и неговото землище предлагат прекрасни възможности за отдих и разходки. Местните забележителности започват с църквата Свети Иван Рилски, изградена с доброволен труд и дарения в края на деветнадесети век, която и до днес пази паметта за героите от въстанието.

Читалище Просвета 1927 продължава да бъде пазител на фолклора и културния живот, превръщайки селото в средище за народни празници. Панорамните възвишения Воево теме и Мачово бърдо обграждат селото и предлагат красиви гледки към Ботевградската котловина и Стара планина. Живописните речни корита на Рударка и Сухи дол осигуряват прохлада през лятото, а в непосредствена близост се намира и историческата местност Рашов дол, където е издигнат паметник в чест на последните сражения на Ботевите четници.