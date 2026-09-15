Село с райски водопад става имотно бижу. Пази тайните на Вазов

На 45–60 км от София, на ръба на Понор планина, къщите все още са далеч по-евтини от тези в популярните села около столицата. Вазовата екопътека, водопадът Скакля и гледките към Искърското дефиле могат да превърнат Заселе в следващото имотно бижу.

Има села около София, които отдавна са станали квартали на столицата. Има други, в които цените на къщите растат заедно с броя на новите вили. А има и трети – скрити високо в планината, които сякаш тепърва чакат да бъдат открити.

Заселе е точно от тях.

Кацнало на ръба на Понор планина, високо над Искърското дефиле, селото има един от най-силните природни козове в района на София - водопадът Скакля и Вазовата екопътека. До него се стига по асфалтов път, а разстоянието от София е около 45 км според маршрута. Землището е 15,6 кв. км, а надморската височина варира приблизително между 700 и 1000 метра.

Тук няма усещане за предградие. И това всъщност може да се окаже най-големият имотен коз на Заселе.

Село, надвесено над Искърското дефиле

Заселе е място за хора, които искат да виждат планината от прозореца си.

Селото е разположено в горната част на Вазовата екопътека, непосредствено до скалния венец, откъдето река Скакля се спуска към Искърското дефиле. Около него има вековни дъбови и букови гори, ливади и пасища, а панорамата обхваща голяма част от западна Стара планина.

Именно тази комбинация прави мястото различно от много други села в Софийска област. Заселе не предлага просто къща с двор. То предлага височина, гледка и планина непосредствено пред прага.

За съвременния купувач на имот това е все по-силен аргумент.

История, която започва много преди туристите

Заселе не е ново село, възникнало покрай туризма.

Първите известни заселници в района са траките. През вековете мястото се развива като планинско селище, а днешната му идентичност е свързана с родове, които поколения наред са живели от земята и животновъдството.

Някога селото е било много по-многолюдно. Следват обаче познатите за българските планински села процеси – преселване към градовете, обезлюдяване и постепенно оставяне на старите къщи.

Днес картината започва да се променя.

Туристите първи откриват Заселе. След тях идват хората, които търсят място за уикендите. А след тях обикновено идва и недвижимият имот.

Вазовата пътека – туристическият коз на Заселе

Ако природата е сърцето на селото, Вазовата екопътека е неговата туристическа артерия.

Маршрутът свързва Гара Бов със Заселе и преминава край водопада Скакля. Пътеката е изградена първоначално през 1972 г. с труда на местното население, а официално обновената екопътека е открита на 29 април 2007 г.

Тя е единственият туристически маршрут, чрез който се достига непосредствено до природната забележителност водопад „Скакля“. Дължината на прехода е около час и половина, като маршрутът е обезопасен с мостове и парапети и разполага с пейки, беседки и информационни табла.

Името на Иван Вазов не е случайно.

Писателят многократно посещава района и именно пейзажите на Искърското дефиле оставят следа в творчеството му. Туристическият маршрут е свързан с местата, описвани от Вазов, включително с панорамната скала „Зли камик“, надвиснала над Искъра.

Така един преход от Гара Бов до Заселе се превръща не просто в планинска разходка, а в пътуване през природата и литературата.

Скакля – водопадът под селото

Под Заселе се намира един от най-впечатляващите водопади в района – Скакля.

Водата се спуска от скалния венец на около 85 метра, а водопадът е един от символите на Искърското дефиле. Той е особено впечатляващ през пролетта и след по-обилни валежи, когато водният поток се увеличава.

Водопадът обаче има и една особеност, която е добре да се знае от бъдещите посетители и купувачи на имоти – Скакля не е пълноводен през цялата година.

Но дори когато водата е малко, скалният венец и панорамата остават.

А точно панорамата е това, което може да превърне Заселе от туристическа забележителност в имотна дестинация.

Планината започва от двора

Заселе не е еднодневна атракция.

От селото се тръгва към редица върхове на Понор – Була, Каишов, Торсилова могила, Сърбеница, Драгоданица и Крета, а по-дългите маршрути водят към Препасница и скалния феномен Столо.

Районът е подходящ за пешеходни преходи, планинско колоездене, конна езда, катерене и пикници.

Това е особено важно за новия тип купувач на селски имот – човек, който не търси просто евтина къща, а начин на живот.

Да изпиеш кафето си на терасата, да обуеш обувките и след десет минути да си на планинска пътека – това вече е продукт, който трудно се намира в близост до София.

Имотният пазар още е в началото

Заселе все още не е имотен хит. Но именно това може да се окаже шансът за първите купувачи.

Към момента на проверката в Imot.bg има само една активна обява за къща в селото – 49 кв. м с двор от 300 кв. м за 27 000 евро, или около 551 евро на квадратен метър.

Това число трябва да се приема само като ориентир, а не като „средна цена на пазара“, защото една оферта не може да представи реалното ценово равнище на цяло село.

Но тя показва нещо важно – в Заселе все още може да се намери имот на цена, която е далеч от нивата на най-популярните села около София.

Още по-интересно е, че има и земя. В актуална обява се предлага парцел от 3000 кв. м в Заселе за 15 000 евро.

Това вече отваря врата за друг тип инвестиция – човек купува земя днес, а след време може да изгради къща или туристически имот, ако статутът и устройствените параметри го позволяват.

А съседите вече са по-напред

Сравнението със съседните населени места показва защо Заселе е интересно.

В Искрец, който е на около 9 км от Своге и също е силно свързан с природния туризъм, вече има значително по-развит пазар. В момента Imot.bg показва 10 активни оферти за къщи, със средна цена около 167 700 евро и средна цена около 904 евро/кв. м; медианната цена е около 158 500 евро, а медианната цена на квадрат – около 887 евро.

Има и сериозен ценови диапазон. В момента например се предлага 210-квадратна къща за 139 997 евро, а друга, нова 270-квадратна къща, е обявена за 250 000 евро.

При Гара Бов картината е различна. Там активните предложения за къщи са малко, но цените са също разнообразни. Imot.bg показва например къща за 66 000 евро с 2765 кв. м двор, а при наличните две оферти средната обявена цена на квадрат е около 969 евро.

В Гара Лакатник медианната цена на къщите е около 83 000 евро, а медианната цена на квадрат – около 404 евро, при пет активни предложения.

Тоест пазарът около Заселе вече показва няколко различни модела.

Искрец се движи към по-развит пазар на къщи и вили. Гара Бов има силен туристически коз и транспортна достъпност.

Лакатник има планина, скали и железопътна връзка. А Заселе има възможност да вземе най-доброто от всички тях – гледка, туризъм, Вазов, водопад и височина.

Големият плюс е достъпът

Една от причините имотният пазар в някои планински села да остава слаб е липсата на нормален достъп.

При Заселе това не е толкова голям проблем. До селото има автомобилен достъп, а Вазовата екопътека има две транспортно достъпни отправни точки – Гара Бов и Заселе. До района може да се стигне и с железопътен транспорт до Гара Бов, откъдето започва туристическият маршрут.

Това е сериозно предимство. Купувачът на селска къща вече не е задължително човек, който иска да се откъсне напълно от света. Напротив – той иска тишина, но държи да може да стигне до София сравнително бързо.

Заселе предлага именно тази комбинация.

Туризмът вече е започнал

Имотният пазар не започва от нулата.

В селото вече работят места за настаняване и хранене. Сред тях са Lakata Guesthouse, complex Elata и Bojilovo Guest House. Самото наличие на туристически бизнес е важен индикатор.

Когато едно село започне да приема туристи, започват да се появяват услуги. Когато се появят услуги, недвижимите имоти стават по-привлекателни. А когато има туристическа марка, старите къщи могат да получат нов живот като къщи за гости, вили или втори дом.

Заселе вече има първата част от тази формула.

Инфраструктурата има още какво да наваксва

Тук обаче трябва да сме реалисти. Заселе не е Бистрица, Панчарево или Лозен.

Това не е предградие с градска инфраструктура на София. Планинското местоположение означава по-ограничени услуги и по-слаба ежедневна инфраструктура. За постоянно живеене бъдещият купувач трябва да провери конкретно достъпа до имота, състоянието на пътя, електрозахранването, водоснабдяването и интернет връзката.

Община Своге посочва, че в общината има покритие на основните мобилни оператори и работят интернет доставчици, но това не означава автоматично еднакво качество във всяка точка на планинските села.

Точно затова Заселе е по-подходящо за втори дом, ваканционен имот, къща за гости или дистанционна работа, отколкото за човек, който очаква всички удобства на столичен квартал.

Но това може да се промени, ако интересът към селото нарасне.