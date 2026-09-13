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20% ръст на селския туризъм

20% ръст на селския туризъм

"Ръстът в селския туризъм спрямо миналата година надминава 20%. Селският туризъм дава по-голямо спокойствие и повече персонално отношение към почиващи...

23 август | 22:05
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