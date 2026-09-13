Селото на Ботевите четници става имотен коз. Новото Драгалевци
Къща с двор за 71 000 евро на час път от София, златни парцели излизат на пазара
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Къща с двор за 71 000 евро на час път от София, златни парцели излизат на пазара
Само на 55 км от София, къщи тръгват от 39 000 евро, а планината и бънджи скоковете привличат туристи
То се слави и с най-лековитата вода
Наоколо има живописни гори и тучни поляни, предоставящи отлични условия за почивка
Помните ли кога селският туризъм у нас се изкачи на пиедестал
Бъдещето на България е в специализирания туризъм най-вече заради природните ресурси. Това заяви доц. д-р Красимир Александров, ръководител на катедра...
"Ръстът в селския туризъм спрямо миналата година надминава 20%. Селският туризъм дава по-голямо спокойствие и повече персонално отношение към почиващи...
Две нови специалности "Електрообзавеждане на транспортна техника" и "Селски туризъм" утвърди Областната комисия по заетост от държавния план-прием в...
Режат средствата за лъскави лимузини и джипове от селската програма