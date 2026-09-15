Брокерите разкриха най-голямата заблуда на пазара след еврото

Експерти в продажбата на имоти отсякоха - кой си е мислил, че жилищата ще поевтинеят след идването на еврото у нас, очевидно е в заблуда.

Повечето купувачи с по-добри финансови възможности предпочитат тухлени жилища ново строителство, но панелните апартаменти продължават да държат значителен дял от сделките в големите градове. Данните са от проучване на компания за недвижими имоти.

Информацията за състоянието на пазара и профила на купувачите се потвърждава и от бранша. Основната причина за покупка на панелно жилище е или ограниченият бюджет, или търсенето на дом в конкретен квартал с липса на ново строителство.

Търсещите имоти се разделят условно на две основни групи. Първата са хората, купуващи първо собствено жилище, които се ръководят от наличния си бюджет и търсят максимална функционалност, като са готови на известни компромиси.

Втората група са семейства, които искат да подобрят качеството си на живот с по-голяма площ, по-добра сграда и по-висока изолация, поради което не правят компромиси и са готови да платят повече. За всички купувачи важен фактор остава средата около сградата – наличието на удобен транспорт, магазини и места за паркиране.

Предимства и недостатъци на панелните и тухлените апартаменти

Панелните имоти предлагат предимството на отделната кухня, но общите им части често са стари и изискват извънредни разходи за ремонт на покрив или асансьор. При новото строителство подобни разходи не се очакват в краткосрочен план.

Тухлените жилища се възприемат като по-сигурен избор в дългосрочен план и се очаква цената им да нараства по-бързо спрямо панелните. Те предлагат по-висока енергийна ефективност и по-добра звукоизолация, което осигурява по-ниски сметки за отопление и охлаждане. Новото строителство все по-често разполага и с допълнителни удобства като гаражи, видеонаблюдение и контрол на достъпа.

Защо цените на имотите ще вървят нагоре

Брокерите са категорични, че имотите ще продължат да поскъпват. Основните причини за това са:

Повишаването на цените на строителните материали и на заплатите в бранша.

Поскъпването на терените за застрояване поради намаляването на свободните петна в големите градове.

Вдигането на цените на новото строителство, което автоматично дърпа нагоре и цените на съществуващите (стари) жилища.

Основният дял от купувачите в страната са български граждани. В големите градове и курортите обаче жилища купуват и чужденци – било то с цел инвестиция, за втори дом или за постоянно живеене, ако управляват бизнес в България. Запазва се и засиленият интерес на чуждестранни купувачи към селски имоти.