Дизелът натисна педала: Лошата тенденция тепърва се усеща

Цените на горивата у нас вероятно ще продължат плавно нагоре, като най-силен натиск ще има върху дизела. Рязък ценови шок обаче засега не се очаква. Това прогнозира Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация пред Нова телевизия. От началото на месеца горивата са поскъпнали средно с около 4,3%, а според експерта причините вече далеч не са само в движението на цената на суровия петрол.

Дизелът вече стига 1,93 евро

Бензинът А95 в момента се продава между 1,57 и 1,67 евро за литър, а дизелът - между 1,84 и 1,92 евро. Бенчев посочи, че тази сутрин лично е видял цена от 1,93 евро за литър дизел на бензиностанция.

„Такава, за съжаление, е тенденцията, особено по отношение на дизела. Има недостиг в Европа, има недостиг и в света. В Съединените щати също не достига дизел. Когато има такива моменти, съвсем логично цените се движат нагоре“, обясни той.

Напрежението се вижда особено ясно на международните пазари. Дизелът за незабавна доставка в момента е с около 20% по-скъп от доставката след два месеца - знак, че търсенето на гориво сега е значително по-силно от предлагането.

Петролът сорт Брент също продължава да поскъпва - от около 105 долара за барел до 107 долара.

„Шокови поскъпвания не можем да очакваме. Ако нещата продължават така, вероятно ще видим още някакво плавно повишение, особено на цената на дизела“, прогнозира Бенчев.

Истинският удар ще бъде върху всички стоки

За домакинство, което зарежда един или два резервоара месечно, сегашното поскъпване означава допълнителни около 5-12 евро. Според експерта обаче това не е най-сериозният проблем.

„Когато цената на дизела се отразява върху цената на всички стоки, защото ние ги превозваме с дизел, това създава проблем във всички сфери на икономиката“, подчерта той.

Затова Бенчев смята, че ако държавата реши да подпомага засегнатите от скъпите горива, по-разумно би било помощта да бъде насочена към конкретни сектори, вместо да се дават компенсации на всички потребители. Сред най-уязвимите той посочи транспортните компании и земеделските производители.

Европа сама загуби част от рафинериите си

Една от причините за напрежението е намаленият капацитет за производство на горива в Европа. По думите на Бенчев през последното десетилетие на континента са затворени около 40 рафинерии, а в момента особено силен е недостигът на дизел и керосин.

Към това се добавят войната в Украйна, санкциите и значително по-високите разходи за застраховане на корабните превози в Черно море.

„Черно море вече не е онова, което беше тогава, защото сега застраховките са много по-високи поради военния конфликт в Украйна. Източниците на доставки са много по-малко“, обясни Бенчев.

Ударите по руски рафинерии също намаляват преработвателния капацитет и пренареждат световните потоци на горива. Количества, които преди са отивали към Азия, вече липсват на пазара и това увеличава конкуренцията за наличните доставки.

За България недостиг на гориво няма

Въпреки скъпия дизел Бенчев не вижда опасност България физически да остане без горива. По думите му суров петрол за рафинерията е осигурен почти до края на ноември, а производството й значително надхвърля вътрешното потребление.

„Рафинерията преработва два пъти повече дизел от необходимия и три пъти повече бензин от нужния за потреблението на територията на страната“, посочи той.

Затова Бенчев настоя забраната за износ на горива да бъде отменена възможно най-скоро. Според него съседни пазари вече изпитват недостиг, а възможността за износ би позволила на българската рафинерия да работи по-ефективно.

Експертът предупреди и че дори геополитическото напрежение да отслабне, цените няма автоматично да се върнат на старите нива. Доставките са пренаредени, инфраструктура е повредена, а през следващите години върху горивата ще натежат и новите европейски изисквания за въглеродните емисии и увеличаването на дела на биогоривата.

При благоприятен сценарий и успокояване на военните конфликти петролът според Бенчев би могъл да падне под 100 долара и да се установи около 90 долара за барел. Това би донесло известно поевтиняване на колонките, но бързо връщане към старите цени той не очаква.