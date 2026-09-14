Почна се! Невиждана цена на газа в Европа

Цената на газа в Европа надхвърли 1000 долара. за хиляда куб. м или над 84 евро за мегаватчас, което не се е случвало от четири години.

Това стана ясно при откриването на борсата в Лондон ICE.

Цената на октомврийските фючърси в хъба TTF в Холандия се увеличиха до 1004 долара за хиляда. Куб. м.

Цените на газа в Европа растат заради ниските запаси на газ в складовете и конфликтите в Близкия изток.

Основният катализатор на кризата остават сериозните затруднения в корабоплаването през Ормузкия проток. Ескалиращият конфликт между САЩ и Иран директно блокира и нарушава ритъма на световните доставки на втечнен природен газ (LNG) от Близкия изток към Стария континент.

В навечерието на есенно-зимния сезон европейските подземни хранилища остават полупразни. Така че, изоставането в темповете на нагнетяване на резерви създава сериозен дефицит на пазара и засилва спекулативния натиск върху цените.

Високите цени на въглеродните квоти (CO2) в Европа допълнително оскъпяват производството на енергия и увеличават натиска върху газовия сектор.

Прогнозите

Икономическите анализатори от Bloomberg предупреждават, че цената на природния газ остава най-големият риск за Европа за предстоящата зима. Тъй като скъпият газ се използва за балансиране на енергийните системи, разходите ще се пренесат автоматично и върху електроенергийния пазар, вдигайки сметките на бизнеса и потребителите.

Те прогнозират, че дори при частично успокояване на геополитическото напрежение около Иран, цените на енергоносителите в Европа ще останат високи заради нарушената дългосрочна предвидимост на доставките на суровини и променената логистична карта на континента.

Къде е България

На фона на тези 84 евро за мегаватчас в Европа, у нас обстановката е доста по-спокойна. 41,60 евро/MWh е цената, определена за септември от КЕВР, без такси и ДДС. Това е с над 30% под средноевропейските нива благодарение на евтините доставки на азерски газ.

От друга страна, подземно газохранилище „Чирен“ е запълнено на около 65,34%. Макар това да е малко под средното равнище за Европейския съюз, то осигурява физически буфер при евентуално пълно прекъсване на доставките през зимата.