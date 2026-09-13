Една държава взе короната на Китай. Новият икономически тигър

Преди едно поколение надписът "Made in Vietnam" най-често стоеше върху тениски, обувки и евтини стоки. Днес той все по-често се появява върху продукти и компоненти, които са в самото сърце на световната технологична икономика.

Телефони. Компютри. Сървъри за изкуствен интелект. Електронни компоненти. Полупроводници. Мрежово оборудване.

Виетнам вече не иска да бъде просто мястото, където световните гиганти сглобяват продукцията си. Страната се опитва да се превърне в един от ключовите производствени и технологични центрове на Азия.

И докато американско-китайското съперничество пренарежда световните вериги за доставки, Ханой прави нещо, което преди години изглеждаше почти невъзможно – превръща геополитическото напрежение в икономическо оръжие.

Така се ражда новият азиатски тигър.

"Китай + 1" вече има име

Големият въпрос пред международния бизнес през последните години вече не е само „Къде да произвеждаме?“. Все по-често той звучи така: „Къде да произвеждаме извън Китай?“.

Това е същността на стратегията „Китай + 1“ – компаниите не напускат непременно Китай, но добавят още една производствена база, за да намалят риска от търговски войни, санкции, прекъсвания на доставките и геополитически сътресения, прададе money.bg.

В тази нова карта Виетнам заема изключително място.

Причината е проста - страната е достатъчно близо до китайската индустриална екосистема, за да използва нейните доставчици и логистика, но е отделна държава с различни търговски отношения със САЩ и останалия свят. Има излаз на Южнокитайско море, дълбоководни пристанища, многомилионна работна сила и вече изградена индустриална инфраструктура.

С други думи - за глобалните компании Виетнам е не просто евтина алтернатива. Той е своеобразен предпазен пояс на азиатското производство.

И цифрите го доказват.

Само през първото тримесечие на 2026 г. Виетнам е привлякъл 15,2 млрд. долара регистрирани чужди инвестиции, което е с 42,9% повече спрямо същия период на предходната година. Производството и преработващата промишленост са погълнали около 70,6% от новия капитал.

Това не е временен инвестиционен пик. Това е промяна на посоката.

Икономиката натиска газта

Виетнам започва 2026 г. с темпо, което би накарало почти всяка развита икономика да завиди.

БВП на страната е нараснал със 7,83% през първото тримесечие на годината спрямо същия период на 2025 г. Индустрията и строителството са увеличили добавената си стойност с 8,92%, а услугите – с 8,18%. Особено впечатляващ е ръстът на преработващата промишленост – 9,73%.

И туризмът се движи в същата посока. През първите три месеца страната е посрещнала 6,76 млн. международни посетители, рекорд за първо тримесечие и ръст от 12,4% на годишна база.

Световната банка очаква икономиката на Виетнам да нарасне с 6,8% през 2026 г., след 8% през 2025 г. Това е особено силен резултат на фона на забавянето на световната икономика и очаквания ръст от около 4,2% за Китай през 2026 г.

Така се появява и голямата интрига.

Китай продължава да бъде индустриалният гигант на Азия. Но Виетнам е държавата, която печели от необходимостта на света да има втори индустриален гигант.

Samsung дойде за евтината ръка. Остана заради екосистемата

Един от най-важните герои в тази история е Samsung.

Южнокорейският гигант започва да изгражда присъствието си във Виетнам преди повече от три десетилетия. Днес мащабът вече е съвсем различен.

Към края на 2025 г. Samsung Vietnam има натрупани инвестиции от над 24 млрд. долара. Само през 2025 г. местното му подразделение отчита приходи от 64,9 млрд. долара и износ за 57,1 млрд. долара. Компанията има шест производствени предприятия и център за научноизследователска и развойна дейност, а във виетнамските ѝ операции работят около 85 000 души.

Това е много повече от фабрика.

Samsung вече развива във Виетнам и инженерна база. Центърът му за научноизследователска дейност в Ханой е инвестиция за 220 млн. долара и има около 2500 виетнамски инженери. Работата му вече обхваща не само мобилни телефони, но и лаптопи и телекомуникационно оборудване за 4G и 5G мрежи.

Това е моментът, в който историята на Виетнам се променя.

Защото една държава става технологична не когато в нея има много чужди фабрики, а когато около тях започнат да се появяват инженери, местни доставчици, научни центрове, логистични компании и собствена технологична компетентност.

Apple също премести част от бъдещето си

След Samsung идва и Apple.

Основният партньор на американската компания – тайванският Foxconn – вече е дълбоко вкоренен във виетнамската икономика. В страната се произвеждат и сглобяват различни продукти и компоненти за световните технологични компании, включително AirPods, Apple Watch, iPad и MacBook.

Но най-показателното е друго.

През юни 2026 г. Foxconn и инвестиционният гигант Brookfield обявиха партньорство за развитие на до 1 гигават мощности от слънчева и вятърна енергия и системи за съхранение на електроенергия във Виетнам. Целта е да се осигури енергия за собствените операции на Foxconn и за неговата местна верига на доставки.

Това е много важен сигнал.

Когато един производител на електроника започва да инвестира не само във фабрики, но и в енергийна инфраструктура, това означава, че не гледа на държавата като на временна производствена площадка.

Той планира да остане.

От оризовите полета към чиповете

Виетнамската история е още по-впечатляваща, когато се върнем назад.

През 80-те години страната е бедна, централизирано управлявана икономика, силно зависима от селското стопанство. През 1986 г. започва реформата Đổi Mới, която постепенно отваря икономиката към пазара, частния сектор, международната търговия и чуждите инвестиции.

Това не е магия за една нощ.

Първо идват земеделието и храните. После текстилът и обувките. След това електрониката. После мобилните телефони и компютърното производство.

Днес процесът навлиза в следващата фаза – полупроводници, изкуствен интелект, автоматизация и високотехнологични производства.

Според Световната банка именно чуждите инвестиции и търговията са сред основните двигатели на трансформацията, превърнала Виетнам в износна икономика. Страната е преминала от доминация на селскостопанските стоки към производство на електроника и машини, които вече формират огромна част от износа.

А Ханой вече иска следващата крачка.

Виетнам си избра своите чипове

В началото на септември 2026 г. Министерството на науката и технологиите обяви подготовка на списък от около 20 групи специализирани полупроводникови чипове, които ще получат приоритет при държавните поръчки.

Сред тях са технологии за изкуствен интелект, edge computing, следващи поколения телекомуникации, сензори, интернет на нещата, силова електроника и хардуерна сигурност.

Това вече е индустриална политика.

Държавата не чака просто някой чужд инвеститор да дойде и да построи фабрика. Тя се опитва да определи в кои сегменти иска да има национален капацитет.

Първият голям залог е производството на чипове. Следват дизайнът, развойната дейност и подготовката на инженери.

И тук Виетнам се опитва да избегне капана на евтината работна ръка.

Защото евтината работна ръка винаги има по-евтин конкурент.

Инженерът, технологът, програмистът и дизайнерът на чипове са много по-трудни за заместване.

Новата фабрика вече е цял град

Около заводите изникват индустриални паркове. Около индустриалните паркове – пътища, складове, жилища, училища, енергийни мощности и логистични центрове.

Северните провинции като Бак Нин и Тай Нгуен са пример за тази промяна.

Места, които допреди две десетилетия са били свързвани преди всичко с чай и ориз, днес са част от глобалните вериги за производство на електроника.

Точно това е истинският ефект от инвестициите.

Един завод не носи само работни места. Той създава десетки и стотици местни доставчици, транспортни компании, сервизни центрове, строителни фирми, инженерингови предприятия и образователни програми.

Така се появява индустриална екосистема.

Магистралите към новата ера

Няма технологичен тигър без инфраструктура.

Виетнам ускорява изграждането на магистрална мрежа с амбицията до 2030 г. да разполага с около 5000 километра автомагистрали.

Паралелно се разширяват пристанищата и логистичните коридори.

Причината е очевидна – за една производствена икономика времето е пари.

Един контейнер, който стои ден повече на пристанището, една липсваща магистрала или нестабилно електрозахранване могат да направят цял завод неконкурентоспособен.

Затова новият Виетнам строи не просто фабрики.

Той строи машината, която трябва да ги захранва.

Дипломация като икономическо оръжие

Има и още една причина за виетнамския успех - външната политика.

Ханой следва това, което често е наричано „бамбукова дипломация“ – достатъчно гъвкава, за да се огъва според международния натиск, но достатъчно здрава, за да не бъде пречупена.

Виетнам едновременно поддържа важни отношения със САЩ, Китай, Южна Корея, Япония, Европейския съюз и други икономически партньори.

Това е изключително ценно в свят, в който търговските отношения все повече се превръщат в част от геополитиката.

Страната не иска да избира окончателно между Китай и Америка.

Тя иска да произвежда за всички.

Точно затова Виетнам е толкова интересен за бизнеса.

Новият тигър обаче има една голяма слабост

Историята не е приказка без риск.

Виетнам все още е силно зависим от чуждите компании. Голямата част от високотехнологичния износ се генерира от международни корпорации, а местните компании трябва да увеличат участието си във веригите за доставки.

Световната банка предупреждава именно за това – за да запази високия си растеж, Виетнам трябва да увеличава дела на добавената стойност, която остава в страната, да свързва по-добре чуждите инвеститори с местния бизнес и да повишава производителността.

Има и друг проблем – електроенергията.

Колкото повече фабрики за чипове, сървъри и електроника идват, толкова повече ток е необходим. Именно затова инвестицията на Foxconn в до 1 GW възобновяема енергия е толкова показателна.

Следващата битка на Виетнам няма да бъде за евтини работници.

Тя ще бъде за ток, инженери, вода, пристанища, технологии и собствена интелектуална собственост.

Китай вече има сериозен съперник

Китай остава несравнимо по-голям по икономика, население, индустриален капацитет и вътрешен пазар.

Но в една много важна битка Виетнам вече е сред големите победители.

Битката за следващата производствена база на света. Именно затова най-важният надпис вече не е просто „Made in Vietnam“.

По-важният надпис е „Designed in Vietnam“, „Engineered in Vietnam“ и един ден – „Invented in Vietnam“.

Това е голямата цел. Преди четири десетилетия Đổi Mới отвори вратата. Samsung и Foxconn помогнаха да бъде построена фабриката. Apple и световните технологични вериги донесоха новото производство.

А сега Виетнам се опитва да построи собствения си технологичен връх. И да се превърне в новия технологичен и икономически тигър на Азия.