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Foxconn очаква да възстанови напълно работата на най-голямото си предприятие за производство на iPhone 14 Pro

Foxconn очаква да възстанови напълно работата на най-голямото си предприятие за производство на iPhone 14 Pro

Представители на компанията заявиха, че приходите за четвъртото тримесечие трябва да съответстват на "пазарните очаквания", без да уточняват конкретни...

06 декември | 0:19
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