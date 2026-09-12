До няколко години 5% от електрическите коли ще са правени от Foxconn
Компанията ще оборудва моделите със системи за автопилот, базирани на платформи на NVIDIA
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Компанията ще оборудва моделите със системи за автопилот, базирани на платформи на NVIDIA
Миналия месец в завода на Foxconn в Чжънчжоу, който е най-голямото предприятие за производство на iPhone в света, имаше вълна от бунтове, при които ра...
Представители на компанията заявиха, че приходите за четвъртото тримесечие трябва да съответстват на "пазарните очаквания", без да уточняват конкретни...
Отдалечаването от Поднебесната империя обаче ще е трудно
Пекин. В производителя на компютърни компоненти Foxconn отново регистрираха случаи на самоубийство, съобщи китайската правозащитна организация China L...