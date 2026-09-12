Криптовалутата, захвърлена на боклука, носи милиарди
Ловци на изгубени кодове и бели хакери си оспорват съкровища, заключени в забравени портфейли
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Ловци на изгубени кодове и бели хакери си оспорват съкровища, заключени в забравени портфейли
Включва и производители на чипове, роботи и биотехнологии
Каква е причината?
Каква е причината?
Компанията се преструктурира, започва масови съкращения
Тя е обещаваща за високоскоростна комуникация и разработване на квантови устройства
Проблемът е с евентуалното въвеждане на мита за чипове от САЩ
Равнява се на 7% спад
Ръст на акциите с повече от 170% от началото на година и рекордна пазарна капитализация
Целта на финансовата инжекция е да се подпомогне увеличаването на дела на САЩ в световното производство на най-съвременни чипове
Това ще създаде 700 нови работни места
Подложена на санкции, страната удвои нивото на локализация на оборудването за производство на чипове
Tой ще помогне за създаването на квантовите компютри на бъдещето
Подобряват се доставките на чипове
Стартъпът за мозъчни чипове иска да използва импланти, за да свърже мозъка с компютър
Тайвански гигант ще строи завод за полупроводници
Макар галият и германият да не са особено редки елементи и често да се добиват като странични продукти от минното дело
САЩ обаче ще изхарчат за това 52 милиарда долара
Ще построи нов производствен завод
Японското правителство е решило да инвестира около 4,26 млрд. долара в изграждането на новите съоръжения