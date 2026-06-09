Ескалация между САЩ и Китай: Alibaba, Baidu и BYD в черния списък на Пентагона

САЩ добавиха китайския гигант в електронната търговия Alibaba, интернет търсачката Baidu , както и автомобилните производители BYD и Nio към списък с компании, за които Вашингтон смята, че подпомагат китайската армия.

Решението може да засили напрежението между двете най-големи икономики в света.

Дългоочакваната актуализация заменя списък от началото на 2025 г. и идва по-малко от месец след срещата на президента Доналд Тръмп с китайския лидер Си Дзинпин в Пекин, където двамата се опитаха да запазят крехкото примирие в търговската война между САЩ и Китай, съобщава Bulgaria ON AIR.

Новият списък включва широк кръг от водещи китайски технологични компании, които са ключови за военния и индустриалния напредък на Пекин, съобщи "Ройтерс" (Reuters).

Това отразява засилващите се опасения на Вашингтон за националната сигурност на фона на острата геополитическа конкуренция между двете държави.

През февруари, когато посещението на Тръмп в Китай все още се очакваше, Пентагонът за кратко публикува актуализирана версия на списъка, известен като 1260H или CMC list, но бързо я изтегли без подробни обяснения.

Публикуваната в понеделник нова версия до голяма степен повтаря февруарския вариант, но с важна разлика — в нея са включени водещите китайски производители на памет чипове CXMT и YMTC.

Двете компании бяха премахнати от кратко просъществувалата февруарска версия, което тогава предизвика недоволство сред ястребите във Вашингтон по отношение на Китай.

Сред новодобавените компании са още биотехнологичната WuXi AppTec, разработчикът на роботизирани системи с изкуствен интелект (AI) RoboSense Technology Co Ltd, както и Unitree - един от водещите китайски производители на хуманоидни и четирикраки роботи.

На 1 юни американският производител на AI чипове Nvidia обяви, че планира да работи с Unitree по изграждането на роботи за изследователски цели.

Компаниите отхвърлят обвиненията

Alibaba заяви, че няма никакво основание за включването ѝ в списъка.

"Alibaba не е китайска военна компания и не е част от стратегия за военно-гражданско сливане. Ще предприемем всички налични правни действия срещу опитите компанията ни да бъде представяна невярно", се казва в позицията на дружеството.

WuXi AppTec също оспори решението, като заяви, че включването ѝ в списъка е неправилно. Компанията посочи, че ще предприеме незабавни действия, за да оспори и коригира "това погрешно определение".

Baidu категорично отхвърли включването си в списъка. В позиция до Reuters компанията заяви:

"Твърдението, че Baidu е военна компания, е напълно безпочвено. Няма да се поколебаем да използваме всички налични възможности, за да бъде компанията премахната от списъка."

BYD, CXMT, YMTC, RoboSense, Unitree, BOE Technology Group, Tianma Microelectronics и TP-Link Technologies не са отговорили незабавно на исканията за коментар.

Китайското посолство във Вашингтон заяви, че Пекин се противопоставя на съставянето на дискриминационни списъци срещу китайски компании и подчерта, че китайските фирми спазват местните закони и регулации.

"САЩ трябва да прекратят тази погрешна практика и да създадат справедлива, честна и недискриминационна среда за китайските компании", заяви говорител на посолството.

От списъка са извадени някои компании, включително две дружества, собственост на китайската държавна петролна компания China National Offshore Oil Corporation - CNOOC China Ltd и CNOOC International Trading.

В същото време обаче дъщерната компания на CNOOC China BlueChemical Limited е добавена към списъка. В документацията на американското министерство се отбелязва, че CNOOC е пряко контролирана от китайското правителство.

Компании могат да бъдат премахвани от списъка не непременно защото САЩ са установили, че нямат връзки с китайската армия, а защото вече не оперират в САЩ или защото името на съответното дружество е било променено.

Според Пентагона включените фирми отговарят на критериите за определяне като китайски военни компании и извършват дейност в САЩ. Американското законодателство изисква подобна актуализация да се прави поне веднъж годишно. Компаниите имат право да подадат искане за премахване от списъка.

Председателят на специалната комисия за Китай към Камарата на представителите Джон Муленар заяви, че обновеният списък е предупреждение към американския бизнес, всички нива на управление и американския народ.

"Тези китайски компании работят с китайската армия срещу нашите национални интереси", посочи той.

Пентагонът е включил и производителя на телекомуникационно оборудване Baicells, за когото Reuters съобщи миналата година, че е обект на разследване от ФБР и Министерството на търговията. Компанията не е отговорила незабавно на искане за коментар.

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