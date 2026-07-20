Големите пивоварни: Инвестициите в хора, иновации и устойчивост са ключът към бъдещето на бранша

Инвестициите в хората, иновациите, устойчивото производство и подкрепата за местните общности са сред основните приоритети на водещите пивоварни компании в България. Около тази позиция се обединиха представители на „Загорка“, „Каменица“ и „Карлсберг България“ по време на пресконференция на Съюза на пивоварите в България в Националния пресклуб на БТА.

Изпълнителният директор на „Загорка“ АД Радина Шкутова заяви, че компанията продължава да инвестира дългосрочно в производството, технологиите и служителите си, като същевременно допринася за развитието на местната икономика.

„Ние сме в сърцето на местните икономики. Не можем да растем, ако не го правим устойчиво“, подчерта тя.

По думите ѝ в пивоварната в Стара Загора вече се рециклират 100% от производствените отпадъци, а част от необходимата енергия се осигурява от собствен соларен парк. Компанията работи за по-ефективно използване на ресурсите и реализира редица инициативи в подкрепа на местната общност – сред тях са Музеят „Святът на Загорка“, подкрепата за Бирения фест в Стара Загора, партньорства с местни организации и доброволчески кампании на служителите.

Шкутова подчерта още, че отговорното отношение към потребителите също е част от устойчивия модел на развитие. Компанията развива безалкохолните си продукти, реализира кампании за отговорна консумация и си партнира с Националната линия за превенция на зависимостите.

От своя страна директорът „Правни и корпоративни въпроси“ в „Каменица“ Радостина Хаджийска отбеляза, че като първата пивоварна компания в България дружеството носи както гордост, така и отговорност за развитието на бранша.

По думите ѝ устойчивото развитие вече не е само екологична политика, а цялостна стратегия, която обхваща опазването на околната среда, грижата за обществото и насърчаването на отговорната консумация.

„Чрез иновации и последователни усилия се стремим да оставим положително въздействие както върху планетата, така и върху обществото“, посочи Хаджийска.

Изпълнителният директор на „Карлсберг България“ Теодор Несторов заяви, че лидерите в сектора носят особена отговорност да подготвят индустрията за следващите поколения.

„Нашата задача е да предадем тази индустрия в по-добро състояние, отколкото сме я получили, така че тя да продължи да се развива още поне 200 години“, каза той.

Според Несторов това може да бъде постигнато чрез постоянни инвестиции, привличане на капитал в България, внедряване на нови технологии и повишаване на квалификацията на служителите.

Представителите на трите водещи пивоварни компании бяха единодушни, че бъдещето на сектора зависи не само от икономическите резултати, но и от способността на бизнеса да съчетава растежа с устойчивото развитие, социалната отговорност и инвестициите в хората.