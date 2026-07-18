7 нови завода! Индустриално чудо в наш град

Индустриално чудо в наш град. 7 нови завода позлатяват Стара Завода. Вторият етап от развитието на Индустриална зона „Загоре“ беше официално открит. Проектът, носещ името AttractInvestZagore, цели да стимулира икономическия растеж в региона чрез създаване на благоприятни условия за инвеститорите в зоната край село Еленино.

Общата стойност на проекта е приблизително 17 млн. лева (около 8.69 млн. евро), като е финансиран по Програмата за публична подкрепа за развитието на индустриални райони AttractInvestBG в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Собственото финансиране надхвърля 3 млн. лева - 1.5 млн. евро.

Стара Загора излита при най-големите

Стара Загора вече се превърна в индустриалното сърце на България. Изпълнителният директор на „Индустриална зона Загоре“ АД Радослав Танев подчерта, че с новата инфраструктура се откриват нови хоризонти за икономическото развитие на Стара Загора и региона.

„Нашата цел е привличането на инвестиции и разкриването на качествени работни места, като първите заводи вече са факт“.

Той изрази увереност, че Стара Загора ще продължи да се утвърждава като икономическото сърце на България и анонсира планове за трети етап от проекта – развитието на терена на бившето летище.

Заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов определи разширението като ключова предпоставка за привличане на инвестиции и повишаване на експортния потенциал.

По думите му, резултатите вече са налице – голяма част от терените са ангажирани, а заявените инвестиционни намерения са за близо 300 млн. евро с потенциал за над 1300 нови работни места.

Модерна инфраструктура за бъдещи инвеститори

В резултат на проекта, индустриалният парк вече предлага напълно подготвени терени с изградена ключова инфраструктура, комуникации и пътни връзки.

В рамките на дейностите е извършена цялостна реконструкция на общинския път SZR 1190, който свързва Стара Загора с няколко села и осигурява лесен достъп до зоната.

Изградена е и устойчива система за водоснабдяване и канализация, съобразена с нуждите на бъдещите предприятия.

На разположение на работещите и посетителите е и нов паркинг с капацитет за 94 леки автомобила, 6 товарни автомобила и автобуси, както и места за хора с увреждания и електромобили, оборудвани със зарядни станции.

7 нови завода и стратегически инвестиции

На територията на индустриалната зона край Еленино се предвижда изграждането на общо седем завода.

Първите два вече са факт, а третият ще бъде за производство на ванадиеви батерии – инвестиция за над 20 млн. евро. За четвърти завод вече има издадено строително разрешение, като се планира и производство на дронове и къщи по нова технология, изцяло предназначени за износ.

Сред ключовите инвеститори в зоната са:

„Смарт Солар Технолоджис“ АД: Първият инвеститор във втория етап, който ще изгради завод за соларни панели. Инвестицията е над 100 млн. евро и се очаква да разкрие 812 нови работни места. Продукцията ще се изнася за Германия, Нидерландия, Италия и Австрия.

„Фармнет“ ЕАД: Ще изгради най-голямата си логистична база в България. Проектът за високотехнологичен складов комплекс е на стойност 10 млн. евро и ще създаде 30 нови работни места.

Радослав Танев допълни, че се водят преговори в напреднала фаза с още двама потенциални инвеститори за оставащите терени, като очакваните инвестиции са за над 500 млн. евро.

Държавна подкрепа и намаляване на административната тежест

Заместник-министър Якимов акцентира върху активната роля на държавата за подобряване на инвестиционната среда.

Той посочи, че правителството е консолидирало инвестиционните политики в Министерството на икономиката и е създало Централен координационен съвет за стратегически инвестиции.

„Набелязахме над 300 мерки за облекчаване на административната тежест – от намаляването на регулаторните срокове до ускоряването на разрешителните процеси“.