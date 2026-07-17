Euromoney: УниКредит Булбанк е най-добрата банка в България за 2026 г.

УниКредит Булбанк е отличена като Най-добра банка в България и Най-добра банка за МСП в България в рамките на годишните награди Euromoney Awards for Excellence 2026. Церемонията по връчването на едни от най-престижните отличия във финансовия сектор се състоя в Лондон вечерта на 16 юли.

Освен успеха в България, УниКредит беше обявена за Най-добра банка в Европа за втора поредна година. Групата спечели общо дванадесет награди, които затвърждават позицията ѝ на водеща паневропейска банкова група.

„Приемаме тази награда като знак за ангажираността на всички колеги в България, които ежедневно работят за предоставянето на най-добрите решения и обслужване на нашите клиенти. Като част от водеща паневропейска банкова група, ние продължаваме да допринасяме за устойчивия растеж на българската икономика, като подкрепяме развитието на бизнеса, иновациите и благосъстояние на общностите. Това признание ни мотивира да бъдем още по-смели в стремежа си към високи стандарти и дългосрочна стойност за клиентите и обществото“, каза Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

Отличието „Най-добра банка в България“ беше получено от Борислав Бангеев, главен директор „Корпоративно банкиране“ и член на Управителния съвет на УниКредит Булбанк, който беше сред официалните гости на церемонията в Лондон.

От Euromoney посочват, че УниКредит е постигнала още една рекордна година по отношение на рентабилността през 2025 г. Приходите нарастват до 23,9 млрд. евро спрямо 16,3 млрд. евро преди пет години, а съотношението разходи/приходи достига впечатляващите 38,5%, при запазване на изключително ниска цена на риска. Според журито фокусът на УниКредит върху Европа, силното генериране на капитал и проактивното изпълнение на стратегическите ѝ приоритети я превръщат в ключов двигател на интеграцията на европейския банков сектор.

Пълният списък на категориите, в които УниКредит получи признание, включва:

Най-добра банка в Европа

Най-добра банка за МСП в Германия

Най-добра банка за МСП в Централна и Източна Европа

Най-добра банка за банкиране на дребно в Италия

Най-добра банка в Босна и Херцеговина

Най-добра банка за ESG в Босна и Херцеговина

Най-добра банка за МСП в Босна и Херцеговина

Най-добра банка в България

Най-добра банка за МСП в България

Най-добра банка в Хърватия

Най-добра банка за корпоративни клиенти в Хърватия

Най-добра инвестиционна банка в Хърватия