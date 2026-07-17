За 4 години BA Glass инвестира 250 млн. евро в България

С над 110-годишна история BA Glass е водещ производител на стъклени опаковки за хранително-вкусовата промишленост и сектора на напитките. Групата произвежда над 12 млрд. опаковки годишно и развива дейност в Европа, Северна Америка, а отскоро и в Северна Африка, като обслужва клиенти в повече от 70 държави. През цялата си история BA Glass съчетава високи индустриални стандарти, иновации и силен ангажимент към устойчивото развитие.

Иновациите продължават да бъдат приоритет за BA Glass и основен двигател на дългосрочната конкурентоспособност на компанията. От 2017 г. насам Групата е инвестирала приблизително 250 млн. евро в Югоизточна Европа, като средствата са насочени към модернизация на пещите и обновяване на производствените мощности. Тези инвестиции повишиха оперативната ефективност и качеството на продукцията, позволиха намаляване на теглото на опаковките и подобриха екологичните показатели, като същевременно укрепиха индустриалното присъствие на компанията в България и Румъния.

Важен етап в този процес е новата пещ в София, която вече е готова за експлоатация и ще допринесе за увеличаване на производствения капацитет, подобряване на енергийната ефективност и повишаване на устойчивостта на дейността в региона.

На ниво Група BA Glass продължава да развива автоматизацията чрез технологии като роботизирано смазване на формите, приложения с изкуствен интелект, усъвършенствани системи за наблюдение, облачни платформи и системата Furnace Autopilot. Всички те допринасят за по-голяма последователност и по-висока ефективност на производството.

BA Glass твърдо вярва, че стъклото е един от най-устойчивите и надеждни материали за производство на опаковки. То се произвежда от естествени суровини и е химически инертно, като запазва вкуса и качеството на храните и напитките и едновременно с това гарантира най-високи стандарти за цялост на продукта и безопасност на потребителите. Това придобива все по-голямо значение на фона на нарастващите опасения, свързани с микропластмасите и въздействието им върху човешкото здраве. Те допълнително подчертават значението на безопасни, инертни и безкрайно рециклируеми опаковъчни решения като стъклото.

Устойчивото развитие е основен стълб в стратегията на Групата, подкрепен от ясна пътна карта за постигане на въглеродна неутралност до 2050 г. BA Glass продължава да отчита измерим напредък към тази цел. През 2025 г. емисиите на въглероден диоксид са намалели до 0,362 тона на тон опакована стъклена продукция, което представлява подобрение от 5,7 процента спрямо 2024 г. През 2025 г. BA Glass е осигурила 100 процента от електроенергията за европейските си операции от възобновяеми източници.

Рециклирането е основен двигател на този преход. През 2025 г. BA Glass е вложила в производството 814 000 тона рециклирано стъкло. За да засили капацитета си в тази област, през 2023 г. компанията създаде BA Recycling, изграждайки интегриран подход към събирането и преработката на стъкло. Днес дружеството управлява пет съоръжения за обработка на стъклен трошляк с общ годишен капацитет от 575 000 тона. Тези усилия позволяват всяка година да бъдат спестявани приблизително 134 000 тона емисии на въглероден диоксид, като същевременно се намалява потреблението на енергия и количеството отпадъци, изпращани на депа.

Наред с технологичната и екологичната трансформация хората остават в основата на успеха на компанията. Регионалният пазар на труда продължава да поставя сериозни предизвикателства, особено в България, където безработицата е 2,9 процента. Конкуренцията за квалифицирани кадри, демографският спад и емиграцията засилват натиска върху наемането на служители в целия производствен сектор. В отговор BA Glass поставя акцент върху привличането на хора с желание за учене, надеждност, чувство за отговорност, способност за адаптация към дигиталните технологии, умения за работа в екип и за решаване на проблеми. Поради това развитието на бъдещи кадри е стратегически приоритет. Чрез инициативи като програмата Futura компанията предлага стажове и структурирани възможности за професионално развитие на млади специалисти. Партньорствата с професионални училища, програмите за дуално обучение, дните на отворените врати и по-широките образователни инициативи помагат съвременното производство да бъде представено като привлекателна възможност за кариера и същевременно изграждат устойчив резерв от бъдещи кадри.

По отношение на пазарното си присъствие BA Glass запазва силни позиции в Европа. В Югоизточния регион основните пазари включват Румъния, България, Гърция, Сърбия и Италия, като компанията има особено силно присъствие при опаковките за бира и хранителни продукти. Износът придобива все по-голямо значение за бизнеса и подпомага по-широкото международно развитие. Най-новото попълнение в продуктовото портфолио е еднолитрова стъклена бутилка за бира - конкурентен формат, създаден, за да осигури на производителите на бира по-силно присъствие на рафта, по-ясно разграничаване на марката и всички предимства на стъклената опаковка.

Погледът към бъдещето показва, че индустрията за стъклени опаковки работи във все по-взискателна среда. Пазарното търсене в редица сегменти продължава да изостава от очакваните темпове на растеж, а ускорените регулаторни промени въвеждат нови изисквания, които налагат непрекъснати инвестиции и адаптация. Успоредно с това нестабилността и високите цени на енергията остават значително предизвикателство за енергоемки производства като стъкларската промишленост.

В тази среда BA Glass запазва дългосрочния си стратегически фокус върху иновациите, устойчивостта и оперативното съвършенство. Компанията продължава да повишава своята ефективност, да ускорява технологичното развитие и да укрепва конкурентните си позиции. Чрез този стратегически подход BA Glass остава ангажирана с прехода към по-устойчиво бъдеще, като едновременно с това се адаптира към все по-сложната индустриална среда.