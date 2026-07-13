Климатичната адаптация вече е част от разговора за София

Летните жеги отдавна престанаха да бъдат просто неудобство. Те постепенно се превръщат в един от най-сериозните тестове за начина, по който се планират и управляват европейските градове. Именно затова решението, взето тази седмица от Комисията по околна среда към Столичния общински съвет, заслужава внимание. За първи път предложение, насочено изцяло към ограничаването на ефекта от градския топлинен остров, получи единодушната подкрепа на комисията.

Става въпрос за инициативата на Асоциация „Институт за климатичен риск", която предлага въвеждането на нови „хладни стандарти" в Наредбата за градската среда. Следващата стъпка е предложението да бъде разгледано и от Столичния общински съвет, но още сега е ясно, че темата за климатичната адаптация вече има своето място в институционалния дневен ред.

„Доброто градско планиране вече не се измерва само с това как изглежда едно пространство, а и с това как функционира при 40-градусови температури. Ако искаме градовете ни да останат удобни за живот, климатичната адаптация трябва да стане част от всяко бъдещо решение", коментира съпредседателят на Асоциация „Институт за климатичен риск" Ивайло Петков.

Макар терминът „хладни стандарти" да звучи технически, идеята зад него е лесно разбираема. Когато общината ремонтира тротоар, площад или обществена сграда, използваните материали трябва не само да бъдат здрави и естетически издържани, но и да намаляват натрупването на топлина. Предложението включва използване на материали с висок индекс на слънчево отражение, повече дървета, водни елементи и пропускливи настилки, които охлаждат градската среда и подобряват управлението на дъждовните води.

Това не е експеримент, а практика, която вече се прилага в редица европейски държави. Франция, Италия, Испания, Гърция и Румъния постепенно въвеждат подобни стандарти, а новата европейска политика за енергийните характеристики на сградите също насърчава пасивното охлаждане и адаптацията към климатичните промени.

София вече усеща защо подобни мерки са необходими. През последните седмици общественото внимание беше насочено към неработещите градски чешми, спирките без достатъчно сянка и прегряващите обществени пространства. Това не са отделни проблеми, а различни проявления на една и съща тенденция – климатът се променя по-бързо, отколкото градската среда успява да се адаптира.

Именно затова значението на решението не се изчерпва с една комисия или една наредба. То показва промяна в начина на мислене. Вместо климатичните промени да бъдат разглеждани единствено като тема за екологията, те все по-ясно се превръщат в част от разговора за инфраструктурата, общественото здраве и качеството на живот.

Предстои окончателното гласуване в Столичния общински съвет. Ако предложението бъде подкрепено, София ще направи първата реална стъпка към градско планиране, което отчита не само нуждите на настоящето, но и климатичните условия, с които ще живеем през следващите десетилетия.

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