Никой не говори за Менделеевата война, която побърка световната икономика

Преходът към електрическа мобилност вече не е просто екологична кауза или технологична мода. Това е най-големият икономически трус в автомобилната индустрия за последния век. Докато традиционните производители се състезават за пробег, дизайн и софтуер, под повърхността се води тиха, но жестока война. Това е войната за суровините, без които нито един електромобил не може да напусне завода – литий, кобалт, никел и графит.

В тази нова реалност картите на световната икономика се пренареждат, а досегашни партньори се превръщат в открити икономически врагове.

Литиевият триъгълник и възходът на новия ОПЕК

Ако през миналия век петролът определяше съдбата на държавите, днес неговото место се заема от лития, често наричан „бялото злато“. Над 60% от световните запаси на този метал са концентрирани в така наречения „Литиев триъгълник“ в Южна Америка – Чили, Аржентина и Боливия.

Държавите в региона бързо разбраха, че държат ключа за бъдещето на автомобилни гиганти като Tesla, Volkswagen и BMW. Вместо просто да изнасят суровина, те започнаха да затягат държавния контрол, да национализират находища и да изискват заводите за батерии да се строят на тяхна земя. Този нов икономически национализъм изправи Южна Америка в директен конфликт с Вашингтон и Брюксел, които спешно се опитват да намалят зависимостта си от външни доставки, но се сблъскват със затворени врати и растящи цени.

Китайският монопол: Шах и мат за Запада

Големият парадокс в икономическата война е, че дори металът да е добит в Африка или Южна Америка, неговият път почти винаги преминава през Китай. Пекин започна да инвестира в миньорската индустрия и преработката на редки метали още преди две десетилетия, докато останалата част от света смяташе електромобилите за екзотика.

Днес Китай контролира близо 80% от глобалния капацитет за рафиниране на литий и над 70% от производството на самите батерийни клетки. Това постави САЩ и Европейския съюз в капан. Опитите на Запада да наложи мита върху китайските електромобили, за да защити собственото си производство, веднага срещат ответен удар. Пекин редовно ограничава износа на ключови суровини като графит и галий, блокирайки заводите в Европа и Америка за седмици наред. Това е класическа протекционистка война, в която оръжията са химическите елементи от Менделеевата таблица.

Кървавият кобалт на Конго

Най-мрачната глава в тази поредица се пише в Демократична република Конго, откъдето идва над 70% от кобалта на планетата. Този метал е критичен за стабилността и енергийната плътност на масовите литиево-йонни батерии.

Индустрията тук е разделена между гигантски, силно автоматизирани мини (притежавани предимно от китайски компании) и нелегални, занаятчийски разкопки. В тези незаконни мини хиляди хора, включително деца, добиват руда с голи ръце при нечовешки условия. Натискът от международните организации принуди автомобилните компании спешно да търсят алтернативи. Кобалтът се превърна в репутационен риск, което роди нова технологична поднадпревара – разработването на батерии без кобалт (като LFP технологията). Тя обаче предлага по-малък пробег при зимни условия, което поставя инженерите пред тежък избор между морал, цена и ефективност.

Какво означава това за купувачите в България?

България, макар и малък пазар, усеща всеки трус от тази глобална верига. Тъй като страната ни няма собствено производство на батерийни клетки и разчита изцяло на вносни автомобили, цената на електромобилите в българските шоурумове се определя директно от резултата на тази икономическа война.

Когато Китай ограничи износа на компоненти или Южна Америка вдигне таксите върху лития, крайният ефект е поскъпване на автомобилите у нас или драстично забавяне на доставките. Българският потребител, който вече е притиснат от инфлацията и липсата на сериозни държавни субсидии за покупка на екологични превозни средства, остава пряк заложник на битката между Пекин, Вашингтон и Осло.

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