Немски гигант затваря врати у нас. Стотици на улицата

Немски гигант затвори врати у нас, оставяйки стотици на улицата.

Германската технологична компания Bosch (Бош) обяви стратегическо решение за преустановяване на дейността на своя Инженеринг Център в София. Процесът ще се осъществи поетапно и се очаква да приключи до средата на 2027 г., като ще засегне около 670 служители.

Оптимизацията на работните места ще протече на два етапа - около 400 позиции ще бъдат съкратени още тази година, а останалите ще бъдат закрити до средата на 2027 г.

Предизвикателствата в автомобилната индустрия

Решението на компанията е продиктувано от сериозните трансформации в глобалната автомобилна индустрия. Секторът продължава да се сблъсква с безпрецедентни предизвикателства, които налагат корекции в глобалното присъствие на Бош, за да може капацитетът да отговаря на пазарните изисквания.



Сред основните фактори са намаляващи обеми на автомобилното производство, фундаментална трансформация в технологиите и пазарната динамика, забавено навлизане на иновации като електрическа мобилност и автоматизирано шофиране.

Сред причините за тежкото решение на Бош са още търсенето към пазари извън Европа и липса на регулаторна рамка за нови решения като водорода.

Според съобщението на компанията тези условия, съчетани с високите цени и силния конкурентен натиск, налагат преструктуриране на дейността.

Преструктурирането в София

Промяната в "Бош Инженеринг Център София" ще се управлява с фокус върху социалната отговорност и в тясно сътрудничество с местните институции, твърдят от компанията

„Автомобилната индустрия преживява една от най-значимите трансформации в своята история“, заяви Дан Лазареску, главен изпълнителен директор на Роберт Бош ЕООД и представител на Група Бош в България. „Адаптирането към тази нова реалност изисква от нас да вземаме стратегически и понякога трудни решения. Това преструктуриране е съществена стъпка за осигуряване на дългосрочната конкурентоспособност и устойчивост на Бош в бързо развиващата се пазарна среда“, твърди Лазареску.

Бъдещето на Bosch в България

Въпреки затварянето на инженеринговия център, Bosch казва, че потвърждава своя дългогодишен ангажимент към страната, където присъства повече от 30 години. Компанията ще продължи да развива дейността си в други сектори, обслужвайки българския пазар и регионалните клиенти.



Присъствието на Бош в България се запазва чрез:

Роберт Бош ЕООД: Фокус върху локални продажби, обслужване на клиенти и обучения за Автомобилно оборудване

Електроинструменти, Home Comfort и Сградни технологии

БСХ Домакински уреди България ЕООД: Продължава дейността си на пазара

Бош Диджитал ЕООД: Предоставяне на цялостни дигитални решения за Група Бош.

„И в процеса на консолидация на инженеринговата ни дейност Бош остава ангажирана с България като важен пазар“, добави Лазареску. „Служителите ни, отговорни за продажбите, обслужването и обученията, ще продължат да са доверен партньор за клиентите с качеството и надеждността, които те очакват от Бош.“

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