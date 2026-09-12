Един метал задмина злато и петрол! Преобръща индустрията, складовете празни
Световните гиганти изправени на нокти. Западът губи топилни мощности, а Китай държи все по-здраво ключа към пазара
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Световните гиганти изправени на нокти. Западът губи топилни мощности, а Китай държи все по-здраво ключа към пазара
Германски звяр свива заводи и модели
Затягат контрола върху жизнения цикъл на автомобилите
Кани турски и гръцки инвеститори
На 10 юли 1962 г. едно просто изобретение получава американски патент, а решението на Volvo да го сподели безплатно променя завинаги безопасността на...
Германската технологична компания Bosch обяви стратегическо решение
Новият Ora 5 ще се предлага в няколко различни варианта на каросерията
След като капитулира пред конкуренцията, моли ги за помощ
Заводите в Европа са пред фалити
Индустрията преминава през период на тежка трансформация
Доставчиците съкращават хиляди служители под натиска на пазара и регулациите
Експертите с предупреждение
Оперативната печалба на някои компании се сви с 37%
Какво се очаква да се случи
Големите производители демонстрират слабости
Китай въвежда нови правила
Окончателно решение се очаква до два месеца
АвтоВАЗ, КАМАЗ и ГАЗ намаляват производството и заплатите
Първите въздушни таксита се чакат догодина
Иннвеститорът е от автомобилната индустрия, но не произвежда коли