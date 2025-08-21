Германски автомобилни конкуренти пред сензационен съюз

Пълна изненада в автомобилния свят!

Германските конкуренти BMW и Mercedes преговарят за съюз в областта на двигателите. Разговорите първоначално са фокусирани върху четирицилиндрови, които BMW ще доставя на Mercedes - проект, който може да започне още през 2027 г. Manager Magazin съобщава, че преговорите продължават вече около девет месеца, инициирани от главния изпълнителен директор на Mercedes Ола Калениус. Неговият колега от BMW, Оливер Ципсе, първоначално реагирал колебливо, но оттогава изразил отвореност към сътрудничеството.

Според запознати, решението се очаква до два месеца.

Техническата отправна точка - четирицилиндровите двигатели на BMW в моделите на Mercedes - е осъществима. Екипите за разработка казват, че разликите в дизайна, като например посоката на въртене на разпределителния вал, могат да бъдат коригирани. Двигателите ще се произвеждат в завода на BMW в Щайр, Австрия, където през 2024 г. около 1,2 милиона агрегати с различни конструкции ще слязат от производствената линия.

Причината за този ход е забавеният преход на Mercedes към електромобилите.

Калениус, който първоначално планираше да спре производството на ДВГ след 2030 г., реагира на увеличеното търсене на plug-in хибриди. Това е свързано с нарастващата нужда от модерни, икономични ДВГ, която двигателите, първоначално поръчани от китайската компания Geely, явно не могат да задоволят. "Ако Mercedes иска да произвежда най-добрите автомобили, Калениус също се нуждае от най-съвременни ДВГ. Колкото е възможно по-ефективни и мощни", пише Manager Magazin.

За BMW съюзът би предложил двойно предимство.

Заводът в Щайр би останал напълно използван дори с нарастващ фокус върху електромобили, а приходи в средния трицифрен милионен диапазон също биха били на хоризонта. Имиджът на марката също би могъл да се възползва, ако моделите на Mercedes са оборудвани с технологията на BMW. Ципсе първоначално се страхуваше да не загуби конкурентно предимство, но сега вижда "очарованието на сътрудничеството".

Според запознати, съвместно производство на двете компании на двигатели в САЩ е възможно.

Иили поотделно на две производствени линии, или като част от съвместно предприятие. Обсъжда се също така общо производство на трансмисии, но в момента на това се гледа скептично, особено от BMW, която поддържа тесни връзки с доставчика ZF.

Окончателното одобрение от управителните и надзорните съвети на двете компании още се очаква.

Признаците обаче сочат към съюз. Перспективата за по-ниски разходи за разработка и синергични ефекти с големи обеми на производство прави хода икономически привлекателен. Публично, той би могъл да бъде представен като съвместно усилие на германските индустриални гиганти за "най-добрите ДВГ в света", коментира Manager Magazin, предава "Аутомедия".

