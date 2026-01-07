Ето ги най-продаваните коли у нас. Нов рекорд на пазара

2025 е най-силната година за пазара на нови автомобили в България за цялата му съвременна (от 1991 насам) история.

За 12-те месеца у нас са продадени 57 927 леки автомобила с категории M1 и N1, показва справка на "Аутомедия" за регистрациите в МВР, което е с 11% повече от 2024 и с цели 29% повече от 2023 година.

Общият брой регистрирани нови автомобили - леки и товарни - е 70 758, което значително надхвърля предишния рекорд от 2008 година (57 927).

При най-популярните марки има нов лидер, след като миналогодишният победител Skoda влошава леко резултата си и отстъпва първата позиция. С най-големи ръстове - четирицифрени - са китайските Dongfeng и Geely, но при тях сравнението е с единични продажби през 2024.

От марките в Топ 20 най-много увеличават продажбите си Fiat (+120%), Citroen (+44%), Hyundai (+32%) и Audi (+26%). С по-съществени спадове са Opel и Suzuki (по -6%), Ford (-15%) и Nissan (-18%).

Toyota успя да грабне първото място и при марките, и при моделите (с Corolla) благодарение на рекордни регистрации в последните три месеца на годината. Само през декември продадените Corolla са 211, на годишна база - 6266 регистрации. Най-сериозен е ръстът при RAV4 и C-HR, докато Yaris има спад на годишна база.

Най-продавани модели:

Toyota Corolla - 2060

Toyota C-HR - 1087

Toyota RAV4 - 826

Toyota Yaris Cross - 706

Toyota Yaris - 608

Toyota Aygo X - 220

Toyota Hilux - 172

Toyota Land Cruiser - 166

