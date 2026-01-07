Назоваха най-ненадеждните кросоувъри и джипове

Consumer Reports изброи 8-те най-ненадеждни кросоувъра и SUV-а. Списанието публикува класация на най-ненадеждните кросоувъри и SUV-ове, базирана на проучване сред собственици на над 380 000 превозни средства.
Американският концерн General Motors стана лидер по брой проблемни SUV-ове.
В сегмента на компактните кросоувъри и SUV-ове, Chevrolet Equinox и близкият му GMC Terrain бяха обявени за най-лошите модели. Собствениците на тези автомобили често се сблъскват с проблеми с трансмисията и електрониката.
В класа на средноразмерните кросоувъри с три реда седалки, GMC Acadia имаше най-лоша надеждност поради проблеми с трансмисията, спирачките, електрониката и течове на течности.
Сред средноразмерните SUV-ове, Jeep Grand Cherokee е определен за най-ненадежден. Собствениците се оплакват от проблеми с управлението и окачването, течове на течности, необичайни шумове и загуба на сцепление при хибридните модели.
Списъкът с най-ненадеждните кросоувъри включва и два модела от премиум марката на Hyundai - Genesis GV70 и Genesis GV80.
Първият се класира най-зле в сегмента на луксозните компактни кросоувъри, докато вторият се класира най-зле сред средноразмерните премиум модели.
В категорията електрически кросоувъри, Chevrolet Blazer EV беше обявен за най-проблемния модел. Собствениците на този кросоувър редовно се сблъскват с проблеми с батерията, електронни неизправности и проблеми с климатика.
Списък на Consumer Reports с най-малко надеждните кросоувъри и SUV-ове:
Шевролет Еквинокс
GMC Терен
GMC Акадия
Джип Гранд Чероки
Фолксваген Таос
Дженезис GV70
Дженезис GV80
Шевролет Блейзър Електрик
