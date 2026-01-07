Назоваха най-ненадеждните кросоувъри и джипове

Consumer Reports изброи 8-те най-ненадеждни кросоувъра и SUV-а. Списанието публикува класация на най-ненадеждните кросоувъри и SUV-ове, базирана на проучване сред собственици на над 380 000 превозни средства.

Американският концерн General Motors стана лидер по брой проблемни SUV-ове.

В сегмента на компактните кросоувъри и SUV-ове, Chevrolet Equinox и близкият му GMC Terrain бяха обявени за най-лошите модели. Собствениците на тези автомобили често се сблъскват с проблеми с трансмисията и електрониката.

В класа на средноразмерните кросоувъри с три реда седалки, GMC Acadia имаше най-лоша надеждност поради проблеми с трансмисията, спирачките, електрониката и течове на течности.

Сред средноразмерните SUV-ове, Jeep Grand Cherokee е определен за най-ненадежден. Собствениците се оплакват от проблеми с управлението и окачването, течове на течности, необичайни шумове и загуба на сцепление при хибридните модели.

Списъкът с най-ненадеждните кросоувъри включва и два модела от премиум марката на Hyundai - Genesis GV70 и Genesis GV80.

Първият се класира най-зле в сегмента на луксозните компактни кросоувъри, докато вторият се класира най-зле сред средноразмерните премиум модели.

В категорията електрически кросоувъри, Chevrolet Blazer EV беше обявен за най-проблемния модел. Собствениците на този кросоувър редовно се сблъскват с проблеми с батерията, електронни неизправности и проблеми с климатика.

Списък на Consumer Reports с най-малко надеждните кросоувъри и SUV-ове:

Шевролет Еквинокс

GMC Терен

GMC Акадия

Джип Гранд Чероки

Фолксваген Таос

Дженезис GV70

Дженезис GV80

Шевролет Блейзър Електрик

