Шокираща отстъпка на автомобилния пазар! Какво е условието

Покупката на нов електрически автомобил в Германия става още по-евтино, тъй като Dacia обяви огромна отстъпка за единствения модел, задвижван изцяло на ток, в своята гама. И без това достъпният Spring вече започва от едва 11 900 евро, което е с цели 5000 евро по-евтино.

В случая това не е държавна субсидия или отстъпка на дилър. Намалението се прилага директно към основната цена на автомобила, но няма да трае вечно. За да се възползват от пълната отстъпка от 5000 евро, купувачите трябва да подпишат договор за покупка или лизинг до 28 февруари, информира "Аутомедия". Освен това, колата трябва да бъде регистрирана не по-късно от 30 юни.

Какво получава клиентът за парите си?

Освен на ниска цена, Spring се предлага със стандартна седемгодишна или 150 000 км. Разбира се, толкова евтина кола идва с компромиси. Spring е оборудван с литиево-желязо-фосфатна батерия с капацитет 24,3 kWh, която захранва един електрически мотор, монтиран отпред, произвеждащ само 70 к.с. Също така се произвежда в Китай, което също помага за ниската цена.

Dacia твърди, че Spring може да постигне среден разход от 12.7 kWh/100 км в комбинирания цикъл, предлагайки до 225 км пробег. За тези, които карат само в градовете, пробегът може да се удължи до 341 км.

Това не е най-евтиното предложение в Европа

Любопитното е, че това не е най-евтината оферта за Dacia Spring на европейския пазар. Като част от нова правителствена схема в Италия, предназначена да насърчи местните жители да се откажат от старите си автомобили с ДВГ в полза на електрически модели, Spring може да бъде закупен за едва 3900 евро.

За да се класират за максималното намаление от 11 000 евро, местните жители трябва да се откажат от превозно средство с Евро 5 или по-старо, да живеят в градска зона с над 50,000 жители и да имат семеен доход под 30 000 евро годишно.

