Борисов стяга редици, обяви какво ще направи с мандата за кабинет

Пълна мобилизация на ГЕРБ за предстоящите избори, обяви Бойко Борисов във Враца и заяви на своите: "На тези избори сме сами срещу всички".

"Сега е важно да имаме пълна мобилизация за изборите. Парламентът още седмица-две и приключва. Кметовете да се стягат, за да си направят населените места. Това винаги е било най-силното оръжие на ГЕРБ. Навсякъде може да се похвалим с много построени инфраструктурни обекти", каза Борисов.

"Днес на Министерски съвет приеха детската болница на Бургас, докато столичният кмет се бори със снежната мафия, преди беше боклучената. И няма една тухла сложена. А бургаската болница от февруари ще започне да приема пациенти", разкри лидерът на ГЕРБ.

"На тези избори сме сами срещу всички и трябва да дадем такъв резултат, че да не се върне държавата в хаоса. Трябва да дадем нова посока на държавата в икономика, индустриализиция, иновации, развойни центрове, индустриални зони", призова той.

Разбрах, че в понеделник в 10 часа ще връчат първия мандат. След толкова много бързане, с което се съобразихме, мина един месец, докато се връчи първият мандат, каза още Борисов. И допълни: "Ще вземем и ще върнем мандата, но предупреждавам: хаосът ще е по-голям, омразата между партиите ще е още по-голяма, защото няма политическа класа, с която да можеш да се разбереш. Ние понесохме много щети от тази коалиция,защото сме различни".

"По-успешно управление през тези 11 месеца аз трудно мога да посоча през последните години, през последните десетилетия дори", коментира той и добави, че е успял да сглоби една абсурдна коалиция на малцинство.

"Човек, който като Асен Василев може да излъже, че не е бил с мен, с Кирил Петков в манастира и попът не ни е чел Евангелието, той може да излъже всеки за всичко. Едва ли не те са ни вкарали в еврозоната. Това нахалство никъде го няма", възмути се лидерът на ГЕРБ.

"Страхът на всички за еврозоната беше огромен. От една страна, Румен Радев говори колко е неподготвена страната. "Възраждане", "Величие", ППДБ, всички бяха контра. Ние обаче поехме кръста и извървяхме пътя", категоричен е той.

