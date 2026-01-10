44 компании позлатяват град до София. Имотен вулкан

Божурище вече не е периферията на София – то е следващата голяма сцена на имотния бум. Нови къщи, модерни комплекси, десетки строителни площадки и един от най-динамичните индустриални паркове в България превръщат района в едно от най-желаните места за живеене и инвестиции около столицата.

Градът, който расте по-бързо от очакваното

Божурище преживява трансформация, каквато малко населени места около София са виждали. Само за последните години тук се появиха десетки нови къщи – от модерни еднофамилни домове до цели комплекси с близнаци и редови къщи. Интересът е толкова голям, че имотните платформи почти ежедневно публикуват нови оферти, а голяма част от тях се продават още на етап „проект“.

Причината е ясна: Божурище е на няколко минути от Околовръстното, но предлага пространство, тишина, чист въздух и усещане за „живот извън града“, без да се отказваш от удобствата на столицата.

Тук се заселват най-вече млади семейства, хора, работещи в технологичния сектор, предприемачи и служители в индустриалната зона. Интересът идва и от инвеститори, които търсят парцели за бъдещо строителство – защото районът тепърва ще расте.

Цените бясно летят нагоре

Средната цена на къщите в Божурище в момента е около 285 000 – 350 000 евро, като офертите варират между 210 000 и 339 500 евро според последните данни от имотните сайтове. Това поставя Божурище сред най-бързо поскъпващите локации около София.

Индустриалната зона – двигателят на бумa

Най-голямото предимство на Божурище е Индустриален парк „София – Божурище“ – един от най-мащабните и успешни индустриални проекти в страната. Според официалните данни зоната вече е привлякла 44 инвеститори от автомобилната индустрия, високите технологии, логистиката и производството. Компаниите буквално позлатяват града.

Тук работят хиляди хора, а нови компании продължават да се настаняват. Инфраструктурата е напълно изградена – електрозахранване, газификация, канализация, оптика, широки пътища, връзка с жп линия.

Локацията е стратегическа:

на 23 км от Летище София,

на 5 км от магистралата за Гърция,

на 2 км от магистралата за Сърбия,

в непосредствена близост до международния път към Турция.

Това превръща Божурище в логистичен кръстопът и естествено място за развитие на бизнеси, което автоматично повишава интереса към жилищни имоти. Когато има работа, има и хора. А когато има хора – идва и строителството.

Кой купува имоти в Божурище

Профилът на купувачите е разнообразен, но ясно очертан. Тук идват семейства, които искат къща, но не желаят да пътуват час до София. Хора, които работят в индустриалната зона и търсят дом близо до работата си. Инвеститори, които виждат потенциал в района. И не на последно място – столичани, които искат да избягат от презастрояването, но да останат близо до града.

Божурище предлага именно това: пространство, перспектива и удобство.

Строителният бум около София

Божурище е част от много по-голяма картина. В селата около София в момента се строи повече от всякога. Данните показват, че в района около столицата има 118 проекта с общо 1870 къщи, като голяма част от тях са именно в селата около София.

Интересът към къщи около столицата е най-високият от последните пет години – тенденция, която се засилва след пандемията и продължава да расте. Хората искат двор, въздух, пространство, а технологиите позволяват работа от разстояние.

Така селата около София се превръщат в новите „квартали“ на столицата – с модерни къщи, нови улици, детски градини и инфраструктура, която преди десетилетие изглеждаше немислима.

Божурище – градът, който вече не чака бъдещето, а го строи

Днес Божурище е място, където строителните кранове не спират, а новите квартали растат буквално пред очите ни. Индустриалната зона носи работни места, инфраструктура и инвестиции. Новите жители носят живот, бизнеси и развитие.

Божурище вече не е просто точка на картата – то е следващият голям имотен център около София, град, който се превръща в модел за това как периферията може да стане новият център.

