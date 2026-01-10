Бизнес

44 компании позлатяват град до София. Имотен вулкан
10 яну 26 | 9:45
Мира Иванова

Божурище вече не е периферията на София – то е следващата голяма сцена на имотния бум. Нови къщи, модерни комплекси, десетки строителни площадки и един от най-динамичните индустриални паркове в България превръщат района в едно от най-желаните места за живеене и инвестиции около столицата.

Градът, който расте по-бързо от очакваното

Божурище преживява трансформация, каквато малко населени места около София са виждали. Само за последните години тук се появиха десетки нови къщи – от модерни еднофамилни домове до цели комплекси с близнаци и редови къщи. Интересът е толкова голям, че имотните платформи почти ежедневно публикуват нови оферти, а голяма част от тях се продават още на етап „проект“.

Причината е ясна: Божурище е на няколко минути от Околовръстното, но предлага пространство, тишина, чист въздух и усещане за „живот извън града“, без да се отказваш от удобствата на столицата.

Тук се заселват най-вече млади семейства, хора, работещи в технологичния сектор, предприемачи и служители в индустриалната зона. Интересът идва и от инвеститори, които търсят парцели за бъдещо строителство – защото районът тепърва ще расте.

Цените бясно летят нагоре

Средната цена на къщите в Божурище в момента е около 285 000 – 350 000 евро, като офертите варират между 210 000 и 339 500 евро според последните данни от имотните сайтове. Това поставя Божурище сред най-бързо поскъпващите локации около София.

Индустриалната зона – двигателят на бумa

Най-голямото предимство на Божурище е Индустриален парк „София – Божурище“ – един от най-мащабните и успешни индустриални проекти в страната. Според официалните данни зоната вече е привлякла 44 инвеститори от автомобилната индустрия, високите технологии, логистиката и производството. Компаниите буквално позлатяват града.

Тук работят хиляди хора, а нови компании продължават да се настаняват. Инфраструктурата е напълно изградена – електрозахранване, газификация, канализация, оптика, широки пътища, връзка с жп линия.

Локацията е стратегическа:

  • на 23 км от Летище София,

  • на 5 км от магистралата за Гърция,

  • на 2 км от магистралата за Сърбия,

  • в непосредствена близост до международния път към Турция.

Това превръща Божурище в логистичен кръстопът и естествено място за развитие на бизнеси, което автоматично повишава интереса към жилищни имоти. Когато има работа, има и хора. А когато има хора – идва и строителството.

Кой купува имоти в Божурище

Профилът на купувачите е разнообразен, но ясно очертан. Тук идват семейства, които искат къща, но не желаят да пътуват час до София. Хора, които работят в индустриалната зона и търсят дом близо до работата си. Инвеститори, които виждат потенциал в района. И не на последно място – столичани, които искат да избягат от презастрояването, но да останат близо до града.

Божурище предлага именно това: пространство, перспектива и удобство.

Строителният бум около София

Божурище е част от много по-голяма картина. В селата около София в момента се строи повече от всякога. Данните показват, че в района около столицата има 118 проекта с общо 1870 къщи, като голяма част от тях са именно в селата около София.

Интересът към къщи около столицата е най-високият от последните пет години – тенденция, която се засилва след пандемията и продължава да расте. Хората искат двор, въздух, пространство, а технологиите позволяват работа от разстояние.

Така селата около София се превръщат в новите „квартали“ на столицата – с модерни къщи, нови улици, детски градини и инфраструктура, която преди десетилетие изглеждаше немислима.

Божурище – градът, който вече не чака бъдещето, а го строи

Днес Божурище е място, където строителните кранове не спират, а новите квартали растат буквално пред очите ни. Индустриалната зона носи работни места, инфраструктура и инвестиции. Новите жители носят живот, бизнеси и развитие.

Божурище вече не е просто точка на картата – то е следващият голям имотен център около София, град, който се превръща в модел за това как периферията може да стане новият център.

анонимен
преди 20 минути

невероятно строителство няма къде да се обърнеш на гробището няма вече места едно тотално разсипано селище без въздух светлина детски градини болница по улиците няма табели с имената и номерата

