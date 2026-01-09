Автомобилната индустрия навлиза в нова ера. В опасност ли са милиони работници

Автомобилната индустрия се сблъсква с криза, намаляващо търсене и нарастващи разходи за труд, което превръща хуманоидните роботи във все по-привлекателна алтернатива. По-рано тази година китайският автомобилен производител Zeekr стартира пилотна програма в своите заводи за електрически автомобили, използвайки десетки роботи UBTech. Също ще направи и корейският Hyundai.

Скоро роботите Atlas ще бъдат във фабриките на Hyundai

На сцената излиза компанията Boston Dynamics, която на изложението CES в Лас Вегас представи хуманоидния робот Atlas. Той е предназначен да работи на производствените линии, като първите машини ще бъдат доставени на Hyundai Motor Group. Автомобилният производител вече е поръчал 30 000 робота, а част от тях ще започнат работа в тестовия завод в Савана през 2028, пише "Аутомедия".

Самият Atlas е хуманоиден робот с височина около 1,9 метра и тегло около 90 кг. Той е напълно електрически, може да балансира на неравен терен, да вдига тежки компоненти и да ги подрежда прецизно, както и да учи нови задачи благодарение на изкуствения интелект.

Роботът може да работи в сложни фабрични среди, да взаимодейства с други машини, а в бъдеще неговите възможности ще включват автономно вземане на решения и независимо решаване на проблеми на производствената линия. Това прави Atlas не просто машина за една задача, а универсален "работник", способен да замени хората в много повтарящи се и физически натоварващи роли.

Роботите заменят милиони работници?

Експертите подчертават, че дебютът на Atlas не е само демонстрация на технически възможности. Това е знак, че автомобилната индустрия навлиза в нова ера, в която роботите стават неразделна част от фабриките. От една страна, те увеличават продуктивността и безопасността на работното място, а от друга – повдигат въпроси за смисъла и стойността на човешкия труд в свят, в който машините могат да поемат все повече отговорности.

Експертите изчисляват, че през следващото десетилетие роботите могат да заменят милиони работни места в производството, особено в повтарящи се и нископлатени работни места. Въпреки това, лидерите на технологичната индустрия се опитват да успокоят и аргументират, че роботизацията не означава непременно бедствие за заетостта.

По време на представянето на робота от Hyundai увериха, че хората нямат причина за притеснение и че тяхната роля на бъдещия пазар на труда ще остане важна. Просто някой трябва да обучи роботи да изпълняват задълженията си. На същото мнение е и Джен-Сен Хуанг, ръководител на Nvidia, който отбелязва, че на практика бъдещето на труда най-вероятно ще бъде хибридно – хора и роботи ще работят заедно, разделяйки задачите според силните си страни.

