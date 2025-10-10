Пореден трус в автомобилната индустрия

Министерството на търговията на Китай обяви нови правила за износ на редкоземни метали. Това е резултат от засилващата се търговска война между азиатската държава и САЩ, но ще се отрази на автомобилната индустрия и в други региони.

Проблемът е, че редкоземните метали са необходими за производството на магнити, използвани например за електродвигатели. Трудният достъп до тези суровини ще създаде сериозни затруднения на производителите на автомобили в Европа, които вече се борят с редица проблеми.

Китай въвежда нови лицензи

Новите правила, които влязоха в сила на 9 октомври, изискват от компаниите, изнасящи редкоземни метали, да получат лицензи за трансфер на технологии, използвани за добива, топене и преработка. Регламентите обхващат и ноу-хау по отношение на „сглобяването, настройката, поддръжката, ремонта и модернизацията на производствените линии’’. Беше обявено, че заявленията за износ за чуждестранни военни потребители изобщо няма да бъдат одобрени.

Говорител на китайското министерство на търговията обосновава това решение от съображения за сигурност. В официално изявление се посочва, че някои чуждестранни организации и физически лица използват редкоземни метали с произход от Китай за „пряка или непряка употреба в чувствителни области като военни операции’’, предава "Аутомедия".

Китай контролира пазара на редкоземни елементи

Китай е доминиращият играч на пазара на редкоземни елементи – материали, необходими в автомобилната, електронната и отбранителната промишленост. Според оценки на Геоложката служба на САЩ за 2024 световните находища на тези суровини възлизат на 110 милиона тона, от които 44 милиона тона се намират в Китай. Има 22 милиона тона в Бразилия и 21 милиона тона във Виетнам. Русия (10 милиона тона) и Индия (7 милиона тона) също разполагат със сериозни ресурси.

По-важното обаче е, че Китай е отговорен за около 90 процента от добива и преработката на тези суровини. Добивът на редкоземни елементи в тази страна обикновено се извършва без екологичен надзор.

Освен това Китай е патентовал повечето от производствените си процеси, което прави добива и обработката от компании от други страни много трудни. В резултат на това възникват на пръв поглед абсурдни процеси, като изпращане на руда, добита в други страни, в Китай, която е подложена на патентована рафинация.

Поредното ограничение влиза в сила

Това е поредната стъпка, с която Китай възпрепятства износа на редкоземни метали. През април Пекин въведе изискване за лиценз за износ на суровини, което наруши производството по целия свят.

Някои автомобилни производители в Европа и Япония предупредиха, че ще трябва да спрат производствените линии поради липса на предлагане. Накрая обаче през юли в Пекин се проведе среща с представители на Европейския съюз, след което Китай реши да ускори процеса на издаване на лицензи и спирането на фабриките не беше необходимо.

Как ще се развият нещата този път, не е известно. Ясно е обаче колко голяма ще бъде зависимостта на Европа от Китай, ако забраната за регистрация на автомобили с вътрешно горене влезе в сила. Редкоземните метали се използват не само за производството на електрически двигатели, но и за батерии и инфраструктура за зареждане.

Освен в електротехниката, те се използват и в електрониката (производство на компютри, смартфони), новата енергийна индустрия (вятърни турбини, слънчеви панели) и авиационната и военната индустрия.

