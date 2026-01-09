Проверки заради еврото: паркингите масово надуват цените

Голяма част от проверените паркинги в страната са вдигнали неоснователно цените от 1 януари, показват проверки на данъчните и Комисията за защата на потребителите. От началото на седмицата институциите работят основно по сигнали на граждани и ще продължат с масираните проверки и през следващите шест месеца. Минималната глоба за нарушение е 5000 лева, съобщава БНТ.

Най-често гражданите се оплакват от завишени цени за паркиране, показват данните на контролните органи.

При голяма част от тях се установява до 50% увеличение на цените, издадени са актове. За този паркинг специално, пред който се намираме имахме жалби и сигнали и нямаме цени в евро, а също и за двойно увеличение на абонаментните такси", каза Цветислава Лакова, член на КЗП.

Паркингът е в центъра на София на метри от Министерския съвет и Народното събрание.

"Проверките са насочени основно по сигналите, които сме получили от гражданите, те са от най-различни сфери има за хранителни магазини, разбира се, но има и в сферата на услуги", коментира Анна Митова, директор на дирекция "Комуникация" в НАП.

До момента 70 акта са наложени от НАП и Комисията за защита на потребителите (КЗП) за необосновано повишаване на цените на хранителни продукти след въвеждането на еврото.

"Все още тече срокът за предоставяне на документи. Търговците имат 5-дневен срок да предоставят информация за цените преди 1 януари и цените след тази дата. Ще следим всички обекти дали ще променят своето поведение. Ако не го направят, глобата може да достигне до 100 хиляди лева", каза още Митова.

В случай че даден магазин е увеличил повече от един продукт неоснователно, санкцията се налага за всеки артикул поотделно.

"За всеки един продукт, като се отчита степента на повишение на цената, се взимат предвид всички обстоятелства", уточни Лакова.

