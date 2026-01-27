Цените у нас - като за шейхове

Цените в София са като в град Аджман в Обединени арабски емирства, показва индексът на разходите за живот за 2026 г., изчислен от сайта numbeo.com. В класацията са включени 479 града от целия свят, а София е на 297-мо място, точно преди Аджман и след Букурещ в Румъния, като и трите града имат почти идентични средни разходи за живот, съобщава "Труд".

Аджман е петият по големина и петият по население град в Обединените арабски емирства след Дубай, Абу Даби, Шарджа и Ал Айн. Той е столица на емирство Аджман, което е най-малкото от всички емирства, образуващи Обединените арабски емирства.

София е по-напред в класацията по разходи за живот и от Кувейт Сити в Кувейт (306-то място) и Шанхай в Китай (348-мо място). Шанхай е финансов и търговски център на Китай, градът има население от близо 25 млн. души. В Шанхай живеят 127 200 милионери и 40 милиардери, а разходите за живот (без да отчитаме нивото на наемите) са по-ниски, отколкото в София.

За база за сравнение на цените в класацията е избран Ню Йорк в САЩ, който получава 100 за индекс за разходите за живот. Всички останали градове се сравняват с Ню Йорк, като индекс над 100 означава, че животът в съответния град е по-скъп, а под 100 показва, че е по-евтин. За определяне на разходите за живот в индекса използват доста широк набор от цени - не само на основни храни в магазините, а и цени в ресторантите, цени на детски градини, кино, градски транспорт, жилища, автомобили и битови сметки.

Стойността на индекса за разходите за живот в София е 46,2%, което означава, че животът в София е с 53,8% по-евтин, отколкото в Ню Йорк (без да отчитаме нивото на наемите). За сравнение цените в Аджман са средно 46,1% от тези в Ню Йорк, а в Букурещ са 46,3%, като това са градовете в класацията с най-близки цени до тези в София.

От включените в класацията 213 града от Европа, София е на 170-то място. Най-близо до нас по цени в Европа е Букурещ в Румъния, който е на 169-то място, а точно след нас е Дебрецен в Унгария.

Столицата на Полша, Варшава е доста по-нагоре в класацията - на 140-то място, като там цените са средно 53,5% от тези в Ню Йорк. Но данните от класацията показват, че цените на повечето основни храни в магазините в София са по-високи от тези в Букурещ и Варшава, въпреки по-високите заплати в Полша и по-високия стандарт на живот там.

Най-фрапантна е разликата в цените на млякото. В София средната цена на литър прясно мляко е 1,65 евро, в Букурещ е 1,38 евро, а във Варшава е 1 евро. Оказва се, че прясното мляко в София е с 65% по-скъпо, отколкото в столицата на Полша. И то при положение, че заплатите на фермерите, шофьорите и работниците в магазините там са по-високи, отколкото при нас.

Много големи разлики има и в цените на пилешкото месо и сиренето. В София килограм пилешки филенца струва средно 7,28 евро, при 6,40 евро в Букурещ и 6,32 евро във Варшава. Оказва се, че пилешкото при нас е с над 15% по-скъпо, отколкото в Полша. Цената на сиренето в София е средно 10,30 евро за кг, което е с 12% повече от сиренето във Варшава и с 20% повече, отколкото в Букурещ.

В София средната цена на ориза е 1,84 евро за кг, при 1,43 евро Букурещ и 1,64 евро във Варшава. Софиянци ядат с близо 30 на сто по-скъп ориз, отколкото в столицата на Румъния. Картофите и бананите в България също са по-скъпи, отколкото в Румъния и Полша.

Цените на апартаментите в София са по-високи от тези във Букурещ, но са значително по-ниски, отколкото във Варшава. Данните показват, че средното ниво на заплатите в София след плащане на данъци и осигуровки е по-високо в сравнение с Букурещ, но е доста под нивото във Варшава. И въпреки това цените на основни храни в Полша са по-ниски.

