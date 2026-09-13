Опасен обрат: Иран атакува танкери, Тръмп обяви контрол над Ормузкия проток
Един човек загина, осем са ранени, напрежението между Вашингтон и Техеран се засилва
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Един човек загина, осем са ранени, напрежението между Вашингтон и Техеран се засилва
Мляко, пилешко и сирене в София по-скъпи отколкото в Букурещ и Варшава
Дубай, финансовият център на Близкия изток, беше парализиран от поройния дъжд
Германия и Обединените арабски емирства подписаха споразумение за две години
Участие в бизнес форум в Абу Даби взеха 15 български и 30 местни компании
България и ОАЕ ще развиват двустранните си отношения в стратегическо партньорство
Президентът е в ОАЕ по покана на президента на страната и владетел на Абу Даби
Предвижда се провеждането на бизнес форум с участието на наши компании
Президентът ще се срещне с престолонаследника шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян
Сътрудничеството ще включва обмен на информация и обучение на учители
Министърът на културата е потърсил подкрепата на Обединените арабски емирства
Обединените арабски емирства изстреляха сондата "Амал"
От НАСА доказаха, че червената планета има магнитно поле
Това съобщи главният прокурор Иван Гешев на брифинг.
Емирство Рас ал-Хайма организира 13 минутно шоу с фойерверки
Борбата срещу тероризма - тема на срещите в Абу Даби
20 000 долара на полет трябва да платите, за да летите в луксозен самостоятелен апартамент. Предложението е на превозвача на Обединените арабски емирс...
Дубай. Базираната в Обединените Арабски Емирства авиокомпания Emirates финализира сделка за закупуването на 150 нови самолета тип 777X от американския...
Дубай. Обединените Арабски Емирства (ОАЕ) ще открият директен полет на Арабските авиолинии до София. Това стана ясно по време на срещата между лидера...
Може да дойдат повече туристи в България, казва генералният ни консул