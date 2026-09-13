Всичко за Обединени Арабски Емирства

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$20 000 за апартамент в небето

$20 000 за апартамент в небето

20 000 долара на полет трябва да платите, за да летите в луксозен самостоятелен апартамент. Предложението е на превозвача на Обединените арабски емирс...

14 ноември | 20:35
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Emirates купи 150 самолета Boeing 777X

Emirates купи 150 самолета Boeing 777X

Дубай. Базираната в Обединените Арабски Емирства авиокомпания Emirates финализира сделка за закупуването на 150 нови самолета тип 777X от американския...

09 юли | 16:32
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