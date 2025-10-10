Най-продаваните автомобили в България. Интрига на върха

2025 ще е най-силната година в историята на българския автомобилен пазар. За първите девет месеца у нас са продадени 40,349 нови леки автомобила (M1 и N1), показва справка на "Аутомедия" за регистрациите в МВР, и няма никакви признаци пазарът да забавя темпо.
За сметка на това до самия край ще има интрига около най-продавания модел - в момента Renault Clio и Skoda Octavia делят първото място с еднакъв резултат (по 1433 регистрации).
Toyota Corolla изостава с по-малко от 20 бройки, а и Dacia Duster може да се намеси в играта до края на годината.
От моделите, попаднали в Топ 100 по продажби, най-големи ръстове на годишна база имат Renault Rafale, Fiat 600 и Citroen C3 Aircross, но това е от много ниска база през 2024. Впечатлява обаче трицифреният скок при автомобили като BMW X4, Peugeot 3008, електрическия Hyundai Ioniq 5 и Mercedes G-Class.
Като изключим спрени от продажба модели като Suzuki Jimny или Opel Crossland, с най-голям спад спрямо миналата година са Land Rover Defender (-79%), Mazda CX-5 (-74%), Opel Corsa (-72%), Ford Ranger (-66%), Peugeot 308 (-61%), Hyundai i10 (-59%) и Toyota Hilux (-56%).
