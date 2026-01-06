Ето ги най-очакваните евтини кросоувъри

Евтините кросоувъри са най-горещият и най-популярен сегмент на пазара. През 2026 г. ще има няколко такива автомобила.

"Блиц" събра топ 5 най-важните и евтини кросоувъри, които мнозина очакват. Премиерата на всеки модел вече се състоя. Предстои колите да навлязат на пазара през 2026 г.

Тези коли обаче вече успяха да развълнуват всички. Фокусът е по-специално върху евтините автомобили, които ще станат масови и ще формират автомобилния пазар в близко бъдеще.

Топ 5 нови евтини кросоувъри за 2026 г.:

SEAT Arona;

Nissan Leaf;

Renault Boreal;

Toyota RAV4;

Mazda CX-5.

Кросоувърът SEAT Arona 2026 не беше подготвен в новото поколение, но е дългоочаквано подобрение на най-евтиния кросоувър на марката за популярния сегмент. А дългоочакваният Nissan Leaf от третото поколение е напълно нов автомобил.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com